Делегаты 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря в рамках пункта повестки дня по предотвращению конфликтов приняли резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. В ответ на это решение представитель России заявил, что «вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно», сообщил Центр новостей ООН.

Резолюция о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей была внесена на рассмотрение делегацией Украины в соавторстве с 40 другими государствами. Представляя резолюцию, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал все государства поддержать резолюцию, а Россию — освободить захваченные в Черном море 3 судна и 24 членов экипажа.

В резолюции подчеркивается, что «присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона». В ней выражается серьезная озабоченность «по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».

Авторы отмечают опасное «нарастание напряженности» и «неоправданное применении силы Россией против Украины» в Черном море, в частности, захват 25 ноября трех судов Военно-морских сил Украины.

Генассамблея ООН призвала Россию «безоговорочно и безотлагательно освободить суда и их экипажи и оборудование», а также не препятствовать осуществлению навигационных прав и свобод Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В документе также содержится осуждение сооружения Россией моста через Керченский пролив «между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом».

«Генеральная Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины», — говорится в принятой резолюции.

Ее поддержали 66 государств при 19 «против». 72 делегации воздержались при голосовании. Среди проголосовавших против — делегации Армении, Беларуси и Узбекистана. Делегации Казахстана и Кыргызстана воздержались. Представители Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана не принимали участия в голосовании.

Представитель России — первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал принятую резолюцию «вредоносной украинской затеей». «Сожалеем по поводу прошедшего голосования. Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран-членов ООН, прежде всего — входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций», — заявил Дмитрий Полянский.

Он отметил, что в резолюции речь идет «о российском Крыме». «Подчеркну — именно российский, потому что другого уже давно нет. Некая аннексированная, оккупированная и милитаризированная территория существует лишь в проектах наших украинских коллег, до сих пор, похоже, испытывающих „фантомные боли“», — сказал заместитель постпреда России. Дмитрий Полянский сказал, что «для России и крымчан вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно — Крым был, есть и будет российским».