Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Кашкадарье в четверг ознакомился с ходом строительства в Шуртане (Гузарский район) завода по производству синтетического топлива из природного газа (технология gas-to-liquid — GTL).

Как сообщила пресс-служба главы государства, работы ведутся на площади более 135 га — заложен фундамент, установлены железобетонные опоры, начата сборка сложных конструкций.

Завод возводится по технологиям лицензиаров — Sasol (ЮАР), Haldor Topsoe (Дания) и Chevron (США). Главные подрядчики — Hyundai Engineering и Hyundai Engineering and Construction (Южная Корея), а также Enter Engineering (Сингапур).





Необходимое для комплекса технологическое оборудование — более 11 тысяч единиц — изготавливается на 126 заводах 21 страны, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, США, Германию, Италию, Китай и Россию.

Комплекс в Шуртане станет шестым таким заводом в мире. Стоимость проекта составляет 3,6 млрд долларов. После запуска здесь будет налажена глубокая переработка 3,6 млрд кубометров газа, производство 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива стандарта «Евро-5», в том числе 311 тысяч тонн авиакеросина, 743 тысяч тонн дизельного топлива, 431 тысячи тонн нафты и 53 тысяч тонн сжиженного газа.





Ожидается, что продукция завода позволит экономить более 1 млрд долларов, направляемых на закупку нефти за рубежом. «Когда начнется производство топлива и снизится себестоимость бензина, люди обязательно это почувствуют», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что необходимо ускорить запуск завода, максимально задействовав специалистов, технику и ресурсы, и как можно раньше начать выпуск продукции.

После ввода завода работой будут обеспечены более 1300 человек.