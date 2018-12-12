Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вошел в число лидеров по количеству подписчиков в Instagram среди политиков постсоветского пространства. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на исследование международного пиар-агентства BCW (Burson Cohn & Wolfe). Агентство в своем исследовании «Мировые лидеры в Instagram» сравнило 426 официальных аккаунтов в социальной сети.

Фото: twiplomacy.com.

Аккаунт Шавката Мирзиёева занял второе место на постсоветском пространстве по числу подписчиков — на момент проведения исследования их было 831,7 тысячи, а на сегодняшний день — уже более 1 миллиона. На первом месте — аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева с 2,91 миллиона подписчиков.

В первую пятерку также входят аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева (243 тысячи), президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова (163 тысячи) президента Украины Петра Порошенко (159 тысячи) и премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева (77,9 тысячи).

Страница президента Узбекистана насчитывает больше подписчиков, чем у таких мировых лидеров, как канцлер Германии Ангела Меркель (772 тысячи), премьер-министр Сингапура Ли Сянлун (358 тысяч) и премьер-министр Великобритании Тереза Мей (103 тысячи).

В мировом рейтинге на первом месте расположился Instagram-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди с 15 миллионами подписчиков, далее следует аккаунт президента Индонезии Джоко Видодо (12 миллионов) и президента США Дональда Трампа (10 миллионов).

Согласно исследованию, за последний год в русскоязычной учетной записи президента Узбекистана было размещено 793 поста, включая 747 постов с фотографией и 46 постов с видео. В общей сложности публикации набрали более 8,42 миллиона «лайков» и 10,7 тысячи комментариев.