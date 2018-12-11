Автобус Mercedes-Benz Low Floor маршрута №57 загорелся на улице Навои в Юнусабадском районе, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Транспортное средство, относящееся относится к автопарку №4, следовало по маршруту «поселок Эркин — Алайский рынок».

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 7:23 в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД. Предполагаемая причина пожара — неисправность топливной системы автотранспортного средства.

Пожарные потушили возгорание в 7:29. Водитель и пассажиры не пострадали.