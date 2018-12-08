В начале 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию первого ряда домов на территории Лота №7 МДЦ Tashkent City — пять блоков пятиэтажных зданий. Сейчас три из них выросли уже на 3 этажа, у одного полностью готов подвал, а на оставшихся двух идет процесс заливки фундамента.

Второй этап работ планируют завершить весной 2020 года — это еще шесть зданий. Между двумя рядами и будет простираться большая прогулочная зона — бульвар. Он будет начинаться со стороны проспекта Навои вдоль улицы Фурката и выходить прямо к станции метро «Дружба народов».

Более половины работ уже реализовано: самое время приступить к выбору материала, из которого будут создаваться фасады строений. Он должен быть удобным и легким, но в то же время прочным и устойчивым к влаге, морозу, высокой температуре и ее перепадам. Это минимальный набор требований к материалу, а архитектурный стиль и дизайн бульвара на стадии разработки.





Лицевая сторона зданий будет создаваться из фасадного гипса и фибробетона. Гипс хорош для внутренней отделки, послушен и имеет гладкую текстуру, но с добавлением в него других составляющих расширяется спектр преимуществ материала.

Бетон высокой марки в составе гипсового раствора придаст изделию прочность и на десятки лет продлит срок его службы. Кроме того, есть еще целый ряд добавок, благодаря которым материал становится непроницаемым, влаго-, морозо- и огнестойким. Вместе с тем, фасадный гипс экологичен — эта характеристика стала одной из решающих при его выборе.

Другой материал для отделки фасадов зданий на бульваре — это бетонная смесь с добавлением полимерного фиброволокна. Цемент в составе смеси должен быть марки не меньше 400, то есть способный выдержать нагрузку до 400 кг на 1 кв. см. Фибронити длиной 5−10 см избавят изделие от образования мелких трещин при перепаде температуры, нагрузках и воздействиях извне. Полимерное волокно невосприимчиво ко всем составляющим строительной смеси и не вступает с ее компонентами в реакцию. Это делает применение фибробетона универсальным, а изделия из него долговечными.

Архитекторская группа Лота №7 разрабатывает дизайн сооружений, которые будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году. Это будет симбиоз национального зодчества и европейских архитектурных решений.

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