«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты праздничной выпечки, которую можно подать на стол в Новый год.

Витражное печенье





Это красивое и необычное печенье можно подать на стол или преподнести в качестве съедобного подарка. Свое название оно получило благодаря прослойке из карамелек, которая выглядит как витражное стекло. Тесто для этого печенья можно замесить заранее, а «начинку» с удовольствием приготовят дети.

Пряничный домик





Настоящим украшением новогоднего стола станет пряничный домик с разноцветной глазурью. В видеорецепте показаны все этапы замешивания теста и сборки домика. Для того, чтобы его «построить», придется приложить немного усилий. А когда праздники пройдут, пряничный домик можно будет разобрать и съесть.

Шоколадное печенье





С приготовлением этого эффектного печенья с насыщенным шоколадным вкусом справятся даже начинающие кулинары. Необычный вид ему придают трещинки на поверхности. Корочка у печенья хрустящая, а мякиш — очень нежный и воздушный. Печенье с трещинками особенно оценят любители шоколада.

Венок из имбирного печенья





Венок из имбирного печенья порадует близких и друзей, но больше всего он понравится детям, ведь они смогут помочь с его приготовлением. Имбирное печенье наполнит дом потрясающим ароматом, главное — удержаться, чтобы не съесть его сразу же.

Шведское печенье





Простое, хрустящее и ароматное печенье — классика праздничного стола в Швеции. Его можно вешать на елку в качестве украшения и расписывать цветной глазурью, а можно съесть просто так. Еще один плюс подобной выпечки в том, что она может храниться долгое время и становиться от этого вкуснее. Печенье можно приготовить уже сейчас, сложить в жестяную банку или даже кастрюлю, хорошо закрыть и убрать в прохладное место. К Новому году аромат специй раскроется еще больше.

Имбирный торт





Новогодний торт не обязательно должен быть трудным и сложным в приготовлении. Имбирный торт — это простое, но очень ароматное тесто и нежный крем из творожного сыра. Украсить торт можно симпатичными шоколадными елочками — как их сделать, тоже описано в рецепте.

Торт «Крокембуш»





Этот высокий и красивый торт поразит близких и гостей дома. Хрустящие и нежные профитроли с заварным кремом образуют своеобразную елочку, которую затем украшают нитями карамели, ягодами, шоколадом — всем, что нравится. Изысканный французский торт не так сложно приготовить, как кажется, главное — быть аккуратным и внимательным.

Фруткейк





В рождественскую ночь в странах Запада разрезают фруткейк — кекс с большим количеством сухофруктов и орехов. Он считается символом благосостояния и обязательно присутствует на столе у большинства семей. Очень ароматный, влажный кекс пропитывают сиропом и оставляют в холодильнике настаиваться.

Торт «Шапка Мономаха»





В новогоднюю ночь торт «Шапка Мономаха» удивит собравшихся за столом. Торт с хрустящим безе и пористым бисквитом, с нежным заварным кремом создаст праздничную атмосферу. Главное его достоинство в том, что приготовить его можно заранее: сначала испечь безе, затем — бисквит, а собрать уже в последний день.

Торт «Наполеон»





Этот торт известен каждой семье. Он считается символом праздника, поэтому на новогоднем столе «Наполеон» будет как нельзя кстати. Не слишком сладкий торт с ароматом карамели станет достойным завершением ужина. В пошаговом фоторецепте все описано так подробно, что с приготовлением «Наполеона» справятся абсолютно все.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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