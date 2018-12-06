Агропромышленный кластер стоимостью 225,8 млн долларов будет создан в Ташкентской области. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 1 декабря.

Учредителями предприятия TCT cluster в Куйичирчикской районе выступят компании Paraglide Limited (Великобритания) и «Петромаруз Капитал» (Россия).

В составе кластера на территории 35,4 тысячи гектаров в 2019—2023 годах будут созданы 10 производств по выращиванию хлопка-сырца, зерновых, текстильный, животноводческий и рыбоводческий комплексы, садовое хозяйство, выпуску биогаза и биогумуса.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет зарубежных кредитов на 185 млн долларов и прямых инвестиций иностранных партнеров на 40,8 млн долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением расширить кооперацию с российским предприятиями для совместного экспорта в третьи страны. В частности, он отметил перспективы создания кластеров в агропромышленном секторе, текстильной отрасли и производстве стройматериалов.