1 декабря компания Golden House провела масштабную презентацию нового жилого комплекса-резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. В честь этого события бальный зал отеля Hyatt Regency Tashkent был оформлен в стилистике компании. Преобладало сочетание белого и золотого цветов, декорации в холле служили интерпретацией двора нового комплекса, а на обозрение гостей был предложен макет Mirabad Avenue.





Уже с самого начала гостей ожидали приятные сюрпризы. Вечер открыла юная певица Сабина Мустаева, а ведущим мероприятия был востребованный московский шоумен Александр Белов.





На презентации выступили представители крупных производственных компаний, причастных к проекту. Вступительное слово было предоставлено послу Великобритании Кристоферу Аллану. Британское архитектурное бюро Chapman Taylor представил директор московского офиса компании Рамчандру Кхативаду. Golden House представляли управляющий партнер компании Шухрат Шамсутдинов и генеральный менеджер Фуркат Ибрагимов.

Партнерами выступили спикеры: директор по продажам Thyssenkrupp Elevator Владимир Штоппель, генеральный директор Schüco Узбекистан Мехмет Оздемир и генеральный менеджер Premium Concept Бахтиер Умеркаев. Лидия Ким представила управляющую компанию MMG и бюро по ландшафтному дизайну и архитектуре Gardenia Group.





Спикеры подробно рассказали о философии резиденции и ее преимуществах. Были наглядно продемонстрированы этапы создания: от начала строительства и до его завершения. Гостям предложили рассмотреть архитектурные и инженерные особенности будущей резиденции.

Во время торжественного мероприятия в честь старта продаж квартир в резиденции Mirabad Avenue партнер мероприятия Samsung Electronics представил новую линейку телевизоров премиум-класса QLED TV, три из которых были разыграны среди гостей.





Продажи квартир в резиденции стартовали 1 октября, но до 31 декабря покупатели могут воспользоваться акцией со скидкой 23%.

Сайт компании: gh.uz

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