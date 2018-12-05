Министерство финансов представило издание «Бюджет для граждан» по проекту государственного бюджета на 2019 год, подготовленное в рамках совместного проекта с ПРООН «Содействие реформе управления государственными финансами в Узбекистане» при финансовой поддержке посольства Великобритании. Скачать издание можно на сайте Минфина (PDF).

«Бюджет для граждан» представляет собой сводную информацию о государственном бюджете, представленную в формате, удобном для восприятия широкой аудиторией. При разработке книги использовалось как можно меньше экономических терминов, а информация подкреплена инфографикой, примерами и аналитическими материалами.

«Каждый гражданин Узбекистана участвует в формировании и использовании средств государственного бюджета. В формировании — как налогоплательщик, в использовании — как потребитель предоставляемых государством благ и услуг. Именно поэтому граждане вправе знать, как будет формироваться доходная часть государственного бюджета и на какие цели планируются государственные расходы», — говорится во введении к изданию.

Конечная цель публикации «Бюджета для граждан» состоит в том, чтобы люди могли влиять на формирование доходов и расходование средств госбюджета, и соответственно собираемые государством деньги расходовались с учетом их мнения и в их интересах, подчеркивает Минфин.

Книга состоит из четырех разделов: 1) Среднесрочные бюджетные ориентиры; 2) Налоговая реформа; 3) Проект государственного бюджета на 2019 год; 4) Международные оценки системы управления государственными финансами.

В заключительной части размещен краткий опросник «Ваше мнение», результаты которого будут использованы при разработке будущих изданий «Бюджета для граждан».

Министерством финансов также разрабатывается портал «Открытый бюджет», при помощи которого с 1 января граждане смогут получить интересующую их информацию о госбюджете.