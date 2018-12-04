Сервис «Яндекс Музыка» запущен в Узбекистане, интерфейс переведен на узбекский язык, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Редакция «Яндекс Музыки» подготовила несколько плейлистов с популярной в Узбекистане музыкой, например, «Узбекская музыка для танцевальной вечеринки», «Красивая узбекская музыка», «Восточная визуализация» или «Узбекский позитив». Помимо узбекских композиций, в каталоге собрана российская и зарубежная музыка.

В приложении для iOS и Android музыку можно слушать без интернета и в высоком качестве — для этого понадобится платная подписка. Подписка на сервис оформляется в Apple Store или Google Play. Ее стоимость составит 1,99 доллара (около 16500 сумов) в месяц.

В Узбекистане работают и другие сервисы компании: «Яндекс Такси», «Яндекс Махалля» и «Яндекс Карты».