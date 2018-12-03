Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к узбекскому суму, которые вступают в силу с 4 декабря.

Доллар США подорожал на 15,6 сума и достиг отметки 8314,85 сума, евро подешевел на 3 сума до 9408.

Курс доллара к суму продолжает расти с 7 июля, за это время американская валюта укрепилась на 6,8% (с 7783,05 сума).





В отчете Центробанка в сентябре отмечалось, что с августа на динамику курса сума усилилось влияние внешних факторов, особенно девальвационные тренды валют стран — основных торговых партнеров Узбекистана (Россия — 19%, Казахстан — 17%, Китай — 9%, Турция — 56%). Существенное изменение валютных курсов торговых партнеров отражается на курсе национальной валюты с временным лагом от одного до трех месяцев, заявлял ЦБ.

Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов на заседании правления банка в конце ноября подтвердил, что на изменение курса валюты в большей степени повлияли внешние факторы, которые отражаются на курсе сума с временным лагом от двух до семи месяцев.

«Летом пришло очень много валюты, в то время как спрос на нее был небольшим. Курс начал падать, мы продолжали покупать излишки валюты, выпуская на рынок дополнительные деньги, создавая почву для инфляции. Теперь мы будем совершенствовать механизм операций на валютном рынке. Мы не будем это делать — радоваться и покупать валюту, снижая курс. Спрос на валюту у нас повышается в третьем и четвертом кварталах», — объяснил он.

Первый заместитель председателя Центробанка Тимур Ишметов отмечал «Газете.uz», что экономика Узбекистана «не смогла переварить высокие темпы кредитования».

«Мы не можем расти быстрее, тогда будет перегрев, давление на инфляцию. Как мы наблюдали за прошедший период, избыток ресурсов (кредитов) на рынке, который экономика не может переварить, должен куда-то уйти. В этом случае часть ушла на валютный рынок, что привело к увеличению спроса на иностранную валюту, другая часть оказала давление на инфляцию», — пояснил он.