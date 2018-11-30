Credit Asia устраивает беспрецедентную акцию и дарит новогодние подарки совместно с Samsung Uzbekistan.
Только с 1 по 31 декабря, покупая технику Samsung в сети магазинов Credit Asia для себя или в подарок, каждый получает возможность выиграть автомобиль Chevrolet Spark.
Стать участником розыгрыша может любой желающий.
Условия достаточно просты: необходимо приобрести телевизор, стиральную машину или холодильник марки Samsung в одном из филиалов Credit Asia Technics или в онлайн-магазине Creditasia.uz и получить купон участника.
О месте и времени проведения розыгрыша будет объявлено 4 января на сайте Credit Asia, на страничках магазина в соцсетях и в Telegram-канале.
Подробную информацию об акции можно получить по телефону (+998) 78−140−00−11 или на сайте Creditasia.uz.
Адреса магазинов:
- Филиал «Заркайнар: ул. Заркайнар.
Ориентир: «Чорсу базар».
- Филиал «Алайский»: ул. А. Тимура, 3.
Ориентир: бывший супермаркет Ardus.
- Филиал «Куйлюк»: ул. Фаргона йули-Дашнобод, д. 13−14.
Ориентир: бывшее трамвайное кольцо.
- Филиал «Сергели»: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: напротив клуба «Утопия» и Сергелийского филиала Kapitalbank.
- Филиал «Хамза»: проспект Бунёдкор, 15/1.
Ориентир: здание City Trade Centre, бывший центр золота «Алиев Заргари», станция метро «Новза».
- Филиал «Чиланзар»: ул. Катартал, 3а.
Ориентир: напротив магазина «Шухрат».
- Филиал «Шастри»: ул. Мирзо Улугбека, 57.
Ориентир: перекресток Шастри, Иранское посольство.
График работы: с 09:00 до 21:00, без выходных.
Единый телефон для справок: (+998) 78−140−00−11.
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