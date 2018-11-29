Данная статья Бехзода Хошимова и Нуриддина Икромова была опубликована год назад в издании Kommersant.uz. Учитывая ее сохраняющуюся актуальность, авторы сочли нужным опубликовать ее еще раз.

Человечество движется в сторону урбанизации невиданными темпами: всего 200 лет назад только 3% планеты были горожанами, а к началу XX века — 14%. Самые консервативные прогнозы предполагают, что к 2050 году 7 из 10 людей будут жить в городах.

Такая тенденция прежде всего связана с тем, что сельское хозяйство становится все менее трудоемким, а производство товаров и услуг концентрируется в городах. К примеру, Германия — крупнейший производитель молока в Европе и один из крупнейших производителей мяса, картофеля и злаков. Несмотря на то, что почти четверть молочных продуктов Европы производится в Германии, только 1% немцев задействованы в сельском хозяйстве.





Большинство населения мира живет в городах. Источник: ООН.

Повсеместная автоматизация сельского хозяйства и больше возможностей для трудоустройства в городе неизменно снижало долю сельского населения в пользу городского. Примечательно, что в последнее время эта закономерность больше наблюдается в развивающихся странах. Такие страны, как Бангладеш, Китай, Нигерия и Таиланд переживают ускоренную урбанизацию.

В Узбекистане динамика другая. Согласно данным отчета ООН от 2014 года (PDF), доля городского населения Узбекистана — всего 36,4%, что ниже среднего показателя не только Азии (48%), но даже Африки (40%). Стоит отметить, что согласно этому же отчету, в 1990 году в городах жили 40% узбекистанцев.





Урбанизация произошла по всему миру, но большинство населения Азии и Африки еще живет в сельской местности. Источник: ООН.

Читатель может задаться вопросом: зачем вообще нужно иметь большую долю городского населения? В чем проблема, если большинство жителей страны будет проживать в сельской местности?

Город — источник благосостояния

В 40 крупнейших мегаполисах мира проживает всего 18% населения планеты, которые производят две трети (!) всех экономических благ и 9 из 10 инноваций. Города всегда были ядром прогресса человечества. Именно в городах накапливается благосостояние и повышается уровень жизни миллионов жителей. В городской среде обеспечиваются плотность взаимодействий и связи, которые делают нас более творческими и продуктивными.

Города — ключевые социально-экономические организации современности, объединяющие людей, рабочие места и необходимые ресурсы для экономического роста.

Говоря словами известного гарвардского экономиста Эдварда Глейзера, «Города — это величайшее изобретение человечества». Почему?

Во-первых, любое производство товаров и услуг достигает высокой точки эффективности за счет увеличения масштабов. Масштаб производства легче увеличить в местах плотного проживания людей из-за доступности факторов производства. Как правило, в городах больше людей, что облегчает найм работников. Большинство банков и инвестиционных фондов тоже находятся в городах, что делает возможность привлечения денег для предприятий легче.

Во-вторых, транзакционные издержки в городе намного меньше: предприятиям гораздо легче найти подходящего специалиста, специфичный товар или услугу. В городе уменьшаются затраты на поиск партнеров, клиентов, служб юридической и бухгалтерской поддержки. Существуют еще некоторые виды предпринимательской деятельности, которые становятся выгодными только в больших городах. Например, концертные залы, выставочные комплексы или клиники продвинутой нейрохирургии окупаются только при высокой плотности населения. Наконец, самая важная причина — возможность интеллектуального сотрудничества и обмена идеями.

Город ─ очаг научно-технического прогресса

Практически все научно-технические открытия в истории были сделаны в городах. Можно сказать, что человеческие изобретения начали появляться после создания городов. Вы можете возразить, что огонь и колесо были изобретены, когда городов еще не было. Но мы имеем в виду задокументированную историю, которой около 5000 лет.

Возникает естественный вопрос, почему. Почему, несмотря на то, что на протяжении почти всей истории человечества большинство населения планеты (даже в 1800 году — 97%) жило в сельской местности, ни одно значимое изобретение или научное открытие не было сделано в сельской местности? Потому что сельские жители глупее? Конечно же, нет! Многие великие умы были первым поколением переселенцев из сел в города (самый известный пример — путешествие Ломоносова в Москву).

Ответ прост: в городах больше людей и, соответственно, больше возможностей и вероятности обмена идеями и сотрудничества.

Широко распространенный образ асоциального гения-одиночки, делающего открытия в удаленной келье ─ это миф. Научный прогресс ─ процесс сугубо коллективный. Все важные открытия в истории науки делались через интенсивный контакт с другими учеными. Высокая плотность населения в городах позволяла ученым иметь много контактов со схожими по виду деятельности людьми, чего сельский ученый позволить себе не мог.

Доказательством необходимости интенсивного контакта людей для инновационной и творческой работы могут послужить как древнегреческие школы мысли вроде академии Аристотеля, так и суперсовременные технологические компании Amazon или «Яндекс». На рассвете электронных коммуникаций технологические компании начали разрешать своим сотрудникам не появляться в офисе и работать удаленно. Но, обнаружив резкий спад творческой продуктивности сотрудников, такие компании, как IBM и Google пересмотрели этот вопрос и теперь требуют от сотрудников физически находиться в офисе. Оказывается, Skype не может заменить разговор лицом к лицу.





Кремниевая долина в Калифорнии ─ ведущий центр инноваций, отчасти благодаря компактному расположению первоклассных университетов и технологических компаний. Фото: Ben Loomis / Википедия.

Роль города как инкубатора идей также подчеркивает Эдвард Глейзер в своей книге «Триумф города». Глейзер приводит в пример нашего великого предка Аль-Хорезми, который отправился из Хорезма в Багдад заниматься наукой, сделал великолепную научную карьеру и позже стал ректором школы Дом мудрости, созданной Харуном ар-Рашидом. В то время Багдад был одним из крупнейших и самых густонаселенных городов мира и бесспорным мировым лидером в науке. Неудивительно, что Самарканд, Бухара и другие торговые форпосты Шелкового пути тоже стали впоследствии центрами науки и просвещения.

Наш исторический опыт развития городов вселяет надежду на успешную урбанизацию в будущем, а от успеха урбанизации во многом зависит благосостояние страны.

В Ташкенте должно быть как минимум на миллион жителей больше

Ниже мы приводим график ВВП на душу населения и доли городского населения в разных странах. Здесь отчетливо видна устойчивая корреляция доли городского населения и благосостояния страны. То есть чем больше в стране доля городского населения, тем богаче страна. Конечно, этот график не претендует на выявление причинно-следственной связи. Но, посмотрев на него, трудно игнорировать важность урбанизации для развития страны.





Урбанизация и ВВП на душу населения. Источник: ООН.

По графику видно, что наша страна отстает от большинства стран по урбанизации и сильно отстает по ВВП на душу населения. Несложно подсчитать, насколько богаче могло бы быть население Узбекистана, если бы доля городского населения выросла хотя бы до среднемировых цифр.

В Узбекистане за последние 25 лет не только уменьшилась доля городского населения, но и крупнейший город Ташкент практически не рос. По данным Государственного комитета по статистике, за 25 лет население Ташкента увеличилось всего на 11%, а население страны в целом — на 55%.

При среднеузбекистанском темпе роста населения сегодня в Ташкенте должно было быть как минимум на миллион жителей больше. Понятно, что относительно низкий рост населения столицы не означает, что узбекистанцы не хотят жить в Ташкенте. Причина в искусственных преградах вроде ограниченной прописки. К сожалению, эти барьеры стоят всем жителям Ташкента и Узбекистана миллиарды долларов несозданных благ. Средний житель Узбекистана был бы гораздо богаче, если бы не барьеры для внутренней миграции.

Рост городского населения ─ рост экономики

Узбекистану несомненно необходимо увеличивать темпы роста экономики. Для выхода на высокую траекторию роста нужно проделать огромную работу практически во всех направлениях. Один из первых и довольно простых шагов ─ дать возможность гражданам переезжать из сел в города. Если убрать барьеры для переезда в город, неизбежны увеличение доли городского населения, а затем последующий рост экономики.

Опыт современного Китая показывает, что массовое переселение из сел в города способно вытащить из нищеты сотни миллионов людей. На графике ниже отчетливо видно, что в 1980 году Индия была богаче Китая, а доли городского населения были примерно одинаковы. За 35 лет доля городского населения в Китае росла намного быстрее, чем в Индии, а средний китаец стал более чем в два раза богаче среднего жителя Индии.





Источник: Всемирный банк.

Исследования в области урбанистической экономики показывают, что каждый процент роста городского населения соответствует увеличению ВВП на душу населения как минимум на один процентный пункт. Другими словами, если сегодняшний Узбекистан сможет удвоить долю городского населения с 36% до 72%, то качество жизни каждого жителя несомненно вырастет в соответствующей пропорции. Самый легкий способ добиться этого в реалиях Узбекистана — устранить преграды для переселения жителей других населенных пунктов в Ташкент. Удвоение количества жителей столицы при адекватной работе муниципальных властей обязательно приведет к повышению уровня благосостояния всех жителей страны.

Конечно, для плавного перехода сельских жителей в городскую среду городские муниципалитеты должны будут предоставить базовые условия для жизни: чистую воду, электроэнергию, общественный транспорт и другие необходимые удобства. В городах, особенно в Ташкенте, предоставление таких условий обойдется правительству намного дешевле, чем в сельской местности.

Например, один из руководителей «Узбекнефтегаза» как-то заявил, что в областях, где десятилетиями нет газоснабжения, его не будет и далее, и «надежд быть не должно». Это объяснимо. Очень затратно строить трубы и обеспечивать нужную инфраструктуру на дальние расстояния. В городах же эта проблема практически решена, нужная инфраструктура уже есть, просто нужно будет ее протягивать в черте города, что намного дешевле и в валовом смысле, и в пересчете на одну семью.

Тем самым высокая концентрация людей в одном месте помогает более эффективно распределять бюджетные средства. Более того, как мы говорили выше, в среднем каждый житель города станет богаче от роста населения, что обеспечит увеличение налоговых сборов и доходной части бюджета муниципалитетов.

Всё это может звучать противоестественно для тех, кто знает о фавелах в Рио или трущобах Мумбая, о городской бедности и безысходности. Кажется, что люди приговорены жить в этих ужасных условиях. Но даже в эти проблемные мегаполисы, загрязненные и бедные, люди, как правило, переезжают не от хорошей жизни. Никто не заставляет их делать этого. Напротив, люди едут в эти условия потому, что перспективы в сельской местности еще хуже. В селах трудней заработать на жизнь, возможности для продвижения минимальны.

В городах есть социальные лифты, которые недоступны на селе. Больше возможностей учиться, развиваться, получать навыки и в конечном счете улучшать качество своей жизни.

Новые горожане обогащают не только себя, но и коренных жителей этих городов. Увеличивается конкуренция за рабочие места, что приводит к увеличению производительности труда каждого работника. Высокая производительность труда и высокая конкуренция становятся причиной конкурентоспособности товаров и услуг за рубежом. Кроме того, приезжие селяне часто создают предприятия и рабочие места, что еще больше увеличивает конкуренцию и впоследствии благосостояние.

При высокой конкуренции каждый работник становится более энергичным, креативным и продуктивным.

Таким образом объясняется постулат о том, что чем больше доля городского населения, тем выше качество жизни в стране. Конечно, это вовсе не означает, что чем больше город, тем лучше — в таком случае вся страна должна была бы жить в одном городе. Более высокие заработки в больших городах притягивают новых жителей, а высокие цены служат отталкивающим фактором.

Не все люди, приезжающие из сел покорять Москву, Дели или Токио, остаются там навечно. Относительно высокие цены в одних городах вынуждают людей ехать за счастьем в другие места. В отсутствие барьеров бесконечный рост одного города ─ конечно же, миф. Любой американец может переехать в Нью-Йорк, где очень высокие зарплаты, но стоимость жизни так высока, что замедляет миграцию.

Кроме того, высокие цены на недвижимость во многих городах вынуждают часть населения перебираться в пригороды. Если у человека нет необходимости постоянного присутствия в центре города, имеет смысл переехать в более доступный район и жить более качественной жизнью там. Например, многие жители Сингапура после выхода на пенсию перебираются в соседнюю Малайзию. Разница цены жилья позволяет сингапурцам комфортабельно жить в Малайзии (аренда квартиры в четыре раза дешевле в Джохор Бару).

Город процветает, если люди могут жить и работать там, где хотят

Поощрение переселения сельского населения Узбекистана в города даст нам возможность продвинуться одновременно в нескольких направлениях.

Во-первых, это, безусловно, увеличит благосостояние людей — как новоприбывших горожан, так и тех, кто уже живет в городе.

Во-вторых, это сэкономит затраты государства на инфраструктуру. Государство в обмен на налоги предоставляет населению базовые нужды: безопасность, воду, электроэнергию, здравоохранение. Высокая плотность в городах позволяет делать это дешевле. Более того, улучшение благосостояния людей увеличит налоговые поступления, что обеспечит лучшее качество предоставляемых услуг.

В-третьих, увеличение городского населения обеспечит высокую конкурентность наших производителей на мировых рынках. Для достижения высокой эффективности нужно привлекать самых талантливых людей в производственный процесс. А это возможно, когда предприятия имеют доступ к большому рынку труда и могут сотрудничать и конкурировать между собой, то есть только в больших городах.

Препятствия для урбанизации имеют серьезные долгосрочные последствия для всех жителей страны. Неотвратимый прогресс технологий приведет к еще меньшему спросу на сельскохозяйственных работников. Уже изобретены самоуправляемые тракторы, дроны-оросители, автоматизированные системы сбора урожая. Это значит, очень скоро в сельском хозяйстве будет еще меньше рабочих мест.

В городах же, напротив, спрос на человеческие ресурсы практически неиссякаем. Все больше предприятий занимаются предоставлением услуг, что создает огромный спрос на кадры. В городах люди способны увеличивать свой человеческий капитал: там легче обучиться, получить нужную квалификацию и опыт. Здесь намного больше возможностей начать свое дело: стать изобретателями, учеными, бизнесменами.

Мы должны дать возможность своим гражданам стать частью нового рынка труда, где человеческий капитал ценится намного больше физического.

Большие, хорошо спланированные города с работающей инфраструктурой и базовыми удобствами сделают нас не только богаче, но и обеспечат равные возможности для каждого.

В этом свете известная узбекская пословица «Город не без ворот» («Shahar bedarvoza emas») может потерять свою актуальность. На самом деле опыт урбанизации и роль открытости городов для развития показывает, что городу как раз-таки ворота ни к чему. Современные города процветают только если люди могут жить и работать там, где хотят.

Бехзод Хошимов — экономист, докторант бизнес-школы Университета Висконсина в Мэдисоне (США). С мая 2016 года работает исследователем в Вайнартском центре предпринимательства. Имеет степени магистра экономики Университета Висконсина и бакалавра математики Нанянгского технологического университета (Сингапур). Член экспертного совета «Буюк келажак».

Нуриддин Икромов — профессор Университета штата Калифорния в Сакраменто. Читает лекции по экономике городов (urban economics), региональному развитию, недвижимости и финансам. Занимается исследованиями в области экспериментальной экономики, поведенческих финансов и экономики недвижимости. Его исследования были опубликованы в лучших профильных научных изданиях, таких как Real Estate Economics. Получил степень доктора наук (PhD) в бизнес-школе Университета штата Пенсильвания.

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.

Фото Нуриддина Икромова: Steve McKay / Sacramento State.