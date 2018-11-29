Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 ноября подписал указ о стимулировании экспортного потенциала отечественных производителей.

Согласно документу, с 1 января юридические лица, имеющие долю экспорта в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) более 15%, в том числе через комиссионера (поверенного), уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль юрлиц в части прибыли, приходящейся на объем реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, а также единому налоговому платежу в части объема реализации товаров (работ, услуг) на экспорт.

Эти льготы не распространяются на экспорт сырьевых товаров (согласно перечню, он пока не опубликован), а также услуги международных перевозок (за исключением автотранспорта) и транспортировку по трубопроводам и газопроводам.

Вводимые льготы будут предусмотрены в новой редакции Налогового кодекса.

Средства, не уплаченные в связи с предоставлением данных льгот, подлежат взысканию в государственный бюджет с применением пени в случаях отсутствия документального подтверждения фактов экспорта товаров (работ, услуг) и необеспечения поступления валютной выручки в течение 180 дней со дня выпуска товаров в режим экспорта.