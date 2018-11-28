Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений по факту ряда должностных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следственных действий 16 ноября обвинения были предъявлены директору агентства Равшану Ибрагимову и заместителю директора Улугбеку Назарову, а также начальнику отдела А. А. и начальнику филиала агентства О. М. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Генпрокуратура не уточняет детали уголовного дела в связи с тайной следствия.