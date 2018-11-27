Узбекистан стал 173-м членом Международной организации по миграции (МОМ). На 109-й сессии совета МОМ, являющейся агентством ООН по миграции, в Женеве 27 ноября была поддержана заявка Узбекистана на вступление в МОМ в качестве страны-члена, сообщила пресс-служба МОМ.

«С глубоким удовольствием я приветствую Узбекистан в семье МОМ, — заявил новый генеральный директор организации Антонио Виторино. — Ваша страна представляет собой одну из самых древних и наиболее благоприятных мировых торговых путей, которую с незапамятных времен пересекали мигранты».

Вопрос о членстве Узбекистана в МОМ был включен в повестку дня сессии совета по запросу правительства Узбекистана, которое представлено на сессии заместителем министра занятости и трудовых отношений Баходиром Низомовым.

Узбекистан, наиболее густонаселенная страна Центральной Азии и основная страна-отправитель мигрантов в регионе, стала последним членом МОМ из Центральной Азии.

Открывая границы, Узбекистан становится также транзитной территорией для мигрантов из соседних стран. Рост экономики республики может в итоге привести к тому, что Узбекистан станет страной назначения для мигрантов из других стран, считают в МОМ.

Партнерство МОМ с Узбекистаном началось в 2003 году, когда МОМ начала оказывать прямую помощь жертвам торговли людьми и уязвимым мигрантам из Узбекистана и других стран Центральной Азии.

По инициативе МОМ защита прав мигрантов была включена в Самаркандскую декларацию по правам человека, принятую на прошлой неделе на первом Азиатском форуме по правам человека. В тексте документа говорится: «Государства должны стремиться обеспечить уважение, защиту и осуществление прав человека всех мигрантов, независимо от их миграционного статуса и в соответствии с Целями устойчивого развития».