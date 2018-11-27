Рейс Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» HY272 Стамбул-Ташкент был задержан во вторник из-за попадания птицы в двигатель, сообщила пресс-служба перевозчика.

Неисправность самолета Boeing 767 была обнаружена после посадки борта, выполнявшего рейс Ташкент-Стамбул HY271. При осмотре самолета выявлено повреждение двух лопаток вентилятора ступени, вызванное попаданием птицы.

Оборудование и запасные части для ремонта поврежденного самолета будут отправлены из Ташкента в Стамбул вечерним рейсом. После их получения самолет должен быть введен в эксплуатацию в ближайшие сроки, отметили в компании.

Рейс HY272 задержан до полного устранения неисправности. Пассажиры размещены в отеле.