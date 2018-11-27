В социальных сетях распространилась справка о нападении на бойца MMA Мурада Хантураева и его знакомого в его офисе рядом с торговым центром «Ташкент» (бывший Turkuaz) в понедельник. Источник в правоохранительных органах подтвердил «Газете.uz» подлинность документа.

После инцидента примерно в 14:30 спортсмен был госпитализирован в 1-ю городскую клиническую больницу в Шайхантахурском районе с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, сдавленной травмой головы, многочисленными колото-резаными повреждениями в области правого бедра и ягодицы, рваными повреждениями на обеих частях грудной клетки и резаной раной в области левого локтя, говорится в справке.

В документе также отмечается, что событие произошло в офисе Мурада Хантураева, пристроенном к торговому центру «Ташкент», на площади Чорсу. По этому адресу зарегистрирована компания Silver Power, предоставляющая услуги по дезинсекции.

Вместе с Мурадом Хантураевым во время нападения находился житель Ташкента Анвар Р. (1984 года рождения, ранее судимый по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах), пункту «в» части 4 статьи 164 (разбой, совершенный организованной группой или в ее интересах), части 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), пункту «б» части 3 статьи 271 (незаконное завладение наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами, совершенное организованной группой или в ее интересах)), а также житель Бухары Икром С. (1988 года рождения, ранее судимый по пункту «б» части 2 статьи 166 (грабеж, совершенный в значительном размере)).

По их сообщениям, около 6−8 неизвестных людей в черных спецкостюмах и масках вошли в помещение и приказали «лечь на землю». Они подумали, что это сотрудники государственных служб, и легли на землю. Неизвестные лица избили и нанесли телесные повреждения Мураду Хантураеву и Икрому С. острыми предметами, арматурой, резиновыми дубинками и пневматическим оружием и скрылись с места происшествия (в соцсетях опубликована запись, как предположительно подозреваемые в нападении выбегают из офиса).

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).