Группа членов Палаты представителей Конгресса США во главе с сопредседателями недавно созданного «Кокуса по Узбекистану» Трентом Келли и Висенте Гонсализом посещает Узбекистан, сообщила пресс-служба МИДа.

В состав делегации вошли как республиканцы, так и демократы, члены ключевых комитетов Палаты представителей. 19 ноября их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Глава внешнеполитического ведомства приветствовал создание в нижней палате Конгресса США впервые за всю историю двусторонних отношений «Кокуса по Узбекистану».

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, перспективы укрепления и расширения связей между парламентариями и «законодательного закрепления позитивных тенденций в динамично развивающемся сотрудничестве между Узбекистаном и США», говорится в сообщении.

Кокусы представляют собой членские организации, объединяющие конгрессменов и сенаторов. Благодаря отсутствию в их деятельности сложных бюрократических процедур, кокусы позволяют оперативно реагировать на ту или иную проблему, а также быстро собрать законодателей для обсуждения ситуации вокруг определенного вопроса.

Прогресс в создании «Кокуса по Узбекистану» и объединении в ее состав ведущих конгрессменов был достигнут после майского визита в США президента Шавката Мирзиёева. В Вашингтоне глава Узбекистана провел переговоры с группой членов Конгресса во главе с конгрессменом Трентом Келли от штата Миссисипи, который выразил готовность возглавить новую структуру и привлечь к ее деятельности других ведущих членов Палаты представителей. Сопредседателем кокуса стал другой ведущий законодатель — Висенте Гонсализ от штата Техас.

В конце августа администрация Конгресса США официально зарегистрировала «Кокус по Узбекистану» в Палате представителей. В соответствии с практикой кокус будет проводить заседания два раза в год для обсуждения путей развития американо-узбекского сотрудничества. Первая встреча состоится в начале января. Визит в Узбекистан организован для повышению осведомленности о стране членов Конгресса США.