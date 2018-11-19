Сохранение здоровья нации подразумевает комплекс мероприятий, одно из которых — предотвращение инфицирования вирусами при медицинских манипуляциях. Нариман Гулямов, профессор, доктор медицинских наук и создатель Safo Nur, рассказал о способе обнаружения и оценки жизнеспособности вирусов, обладающих лимфотропизмом.

Необходимость разработки новой методики обусловлена следующим: ИФА и ПЦР — передовые методы диагностики инфекционных заболеваний — не лишены недостатков. Для получения убедительного положительного результата реакции требуется наличие определенного числа антител или вирусных частиц в исследуемом биоматериале. При их концентрации ниже порога чувствительности ИФА или ПЦР результат реакции может быть сомнительным/ложноотрицательным. Это приводит к диагностическим ошибкам, что важно при тестировании крови доноров на зараженность вирусными инфекциями.



Новый способ основан на лимфотропных свойствах вирусов гепатита В, С и иммунодефицита человека и позволяет:

оценить жизнеспособность лимфотропных вирусов HBV, HCV и HIV;

методом ПЦР определить наличие лимфотропных вирусов в биологических средах с концентрацией вирусов ниже порога чувствительности ПЦР;

определить зараженность доноров лимфотропными вирусами с концентрацией вирусов ниже порога чувствительности ПЦР, исключая ложноотрицательные результаты теста.

Результаты протоколов исследований подтверждают, что данный способ наиболее эффективен, аналогов у него нет.

Проект стал возможным благодаря действенной поддержке Овика Мкртчяна, учредителя и патентообладателя Safo Nur. Он увидел перспективы в инновации, не ориентированной на быструю прибыль, а призванной предотвращать заражение людей вирусными инфекциями.



Способ эффективен для диагностики пациентов, прошедших лечение и оценивающих эффективность противовирусной терапии. После проведения вирусная нагрузка в крови резко снижается, но вирусы могут оставаться в концентрациях ниже уровня порога чувствительности ИФА или ПЦР не обнаруженными. Способ позволит надежно определять наличие вирусных частиц в организме.

Внедрение в практику станций переливания крови (СПК) всех уровней способа исключения ложноотрицательных результатов ИФА или ПЦР при тестировании доноров обеспечит полноценное обнаружение вирусов в крови доноров. Применяемые на СПК методы предполагают высокую погрешность: донор может быть заражен вирусом, но в крови мало антител или антигенов, ИФА или ПЦР их не улавливают, выдавая ложноотрицательный результат.

Сравнительный анализ результатов ПЦР плазмы и содержимого лимфоцитов крови доноров показал: при тестировании плазмы на каждые 100 доноров в 17 случаях — ложноотрицательные данные. Следовательно, при ПЦР плазмы крови опасность заражения реципиентов через донорскую кровь чрезвычайно высока.

Новый способ оптимален для тестирования крови и плазмы на СПК, которые необходимо оснастить ПЦР-лабораториями, заменить тестирование плазмы крови на анализ содержимого лимфоцитов. Это исключит ложноотрицательные результаты и предотвратит заражение реципиентов.

Способ выступает в качестве контроля сохранения или потери жизнеспособности вирусов при оценке воздействия разных противовирусных факторов. Также при длительном хранении биологических объектов, содержащих вирус, для дальнейшего изучения свойств вируса возникает необходимость оценки их жизнеспособности.

Внедрение метода в практику здравоохранения приведет к исключению ложноотрицательных результатов при тестировании крови доноров и исключению заражения реципиентов через донорскую кровь. Повысится надежность диагностики HBV, HCV и HIV, возрастет надежность метода контроля эффективности противовирусной терапии.

Способ признан на международном уровне: патент в Узбекистане, в США — три патента на изобретения, три заявки рассматриваются в европейском патентном ведомстве, а также назначены слушания о признании метода изобретением. Также изобретатели обратились в Минздрав с предложением внедрения метода в практику здравоохранения Республики Узбекистан, особенно на СПК.

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