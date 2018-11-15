Компания «Узбектелеком» прокомментировала сообщение УзА, опубликованное в среду, о том, что с 1 декабря скорость интернета в Узбекистане увеличится в 10 раз.

9 января президент Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию информационно-коммуникационных технологий поручил снизить цены на доступ в интернет и увеличить скорость подключения к нему в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

«Узбектелеком» ведет работу «по всем направлениям: расширяется сеть передачи данных, увеличивается охват населения скоростным доступом в интернет, обслуживаются клиенты и сохраняется активное взаимодействие с международными партнерами», говорится в сообщении национального телеком-оператора.

«За прошедшие 10 месяцев АК „Узбектелеком“ был проведен структурный анализ необходимых улучшений, закуплено необходимое оборудование, разработан график и проведен широкий спектр работ по расширению пропускной способности внешнего канала и увеличению скорости доступа к сети интернет для провайдеров, операторов и конечных пользователей», — отмечается в сообщении.

В начале 2018 года доступ к внешним интернет-каналам Узбекистан получал всего через два международных узла. Уже к началу года узлы «работали практически на пределе, достигнув своего пика производительности», пояснил оператор.

«Технические службы компании сегодня проводят поэтапную модернизацию, по итогам которой уже до конца этого года АК „Узбектелеком“ сможет предоставить скорость, которую смогут потребить операторы и провайдеры, приобретающие канал у UZTELECOM. Все заявки провайдеров и операторов будут удовлетворены без ограничений и в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Напомним, доступ к интернету всех провайдеров страны осуществляется через международный центр пакетной коммутации «Узбектелекома».

В последние месяцы интернет-пользователи страны испытывают проблемы с доступом к социальной сети Facebook и видеохостингу YouTube, при этом оба сайта открываются без проблем через VPN.

Стратегией инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы предусмотрено либерализовать доступ к прямому подключению к международным сетям телекоммуникаций и сделать его доступным для всех операторов. Соответствующий нормативно-правовой акт должен быть принят до конца 2019 года.