Проект Концепции о мерах по развитию туризма в Узбекистане до 2025 года опубликован для общественного обсуждения 13 ноября. Документ подготовлен Государственным комитетом по развитию туризма.

Концепция нацелена на улучшение экономических условий для развития национальной сферы туризма, повышение роли индустрии туризма и ее вклада в экономику, расширение и улучшение качества туристических услуг.

Согласно проекту, на сегодня остается нерешенным ряд вопросов в сфере туризма и сопряженных отраслях:

требуется совершенствование нормативной базы туристкой отрасли;

наблюдается нехватка номерного фонда действующих средств размещения;

остается открытом вопрос параллельного и соразмерного развития системы перевозок пассажиров;

отсутствует систематизированная работа по продвижению туристского потенциала страны;

не хватает квалифицированных кадров в сфере туризма.

План мер по реализации концепции предусматривает следующее:

внесение предложения по упрощению визовых процедур для граждан стран ЕС и других регионов с развитым выездного туризма;

введения единой въездной визы Узбекистана и Казахстана для третьих стран с последующим приглашением в договоренности других соседних стран;

внесение в Кабинет Министров предложения об упрощенном порядке сдачи в краткосрочную аренду (до 30 дней) частных квартир и домов;

упрощение механизма реализации проектов по строительству гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры;

организация в Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областей и в Ташкенте хостелов на базе колледжей, находящихся на балансе Союза молодежи Узбекистана;

внедрение единой электронной системы пропуска в объекты культурного наследия и музеи, с обеспечением онлайн-продажи входных билетов;

реструктуризация Национальной авиакомпании в несколько конкурирующих компаний, отделяющих авиацию, управление аэропортами и регулирующий орган авиации;

организация многоуровневой стоянки, а также транспортной остановки возле международного аэропорта Ташкента;

организация режима охраны на территориях Сурханского, Гиссарского, Зарафшанского, Нуратинского, Чаткальского, Кызылкумского государственных заповедников и Зааминского национального природного парка;

разработка единого национального туристского бренда Узбекистана, а также основывающиеся на нем туристские бренды регионов, исходящие из специфики каждого региона.

В результате реализации концепции ожидается: рост экспорта в 2025 году туристических услуг с 951 млн долларов до 2 млрд долларов, расширение потока внутренних туристов между регионами в два раза — с 10 тысяч до 19 тысяч человек в год, а также увеличение количества гостиниц и других средств размещения, туристских организаций.

Обсуждение проекта концепции продлится до 28 ноября.