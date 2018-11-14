Фонд развития культуры и искусства пригласил общественность к выявлению проблем в трех музеях Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в администрации фонда.

С 13 ноября желающие оставить замечание и предложение по решению проблем музеев могут сделать это на официальных страницах фонда в Facebook и Instagram.

В программу реновации музеев входят Музей прикладного искусства Узбекистана, Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого и Дом-музей Ойбека. Фонд запланировал ряд мер для повышения качества предоставляемых услуг и увеличения посещаемости музеев.

«Чтобы учесть все аспекты, требующие изменения, в качестве эксперимента мы просим каждого читателя написать свои замечания и предложения по работе вышеупомянутых музеев, — говорится в сообщении фонда. — Ходите в музеи, изучайте и делитесь в комментариях своими наблюдениями. Каждое мнение важно».

Сотрудники Фонда развития культуры и искусства поделились уже выявленным недочетами.

В Музее прикладного искусства Узбекистана:

музей не эргономичен, мерчендайзинг не соответствует современным музейным требованиям;

освещение во многих залах мрачное, не располагающее к просмотру экспонатов;

отсутствие этикетажа к некоторым экспонатам;

отсутствие навигации к музею и внутренних указателей с названиями отделов и коллекций.

В Государственном музее искусств имени Савицкого:

отсутствуют экскурсоводы, владеющие популярными языками;

в первом корпусе музея нет пандусов и лифта;

не работает центральное кондиционирование в одном из корпусов, залы охлаждаются стационарными кондиционерами, что неприемлемо для содержания произведений искусства;

установлена водная противопожарная система, не соответствующая музейным стандартам.

В Доме-музее Ойбека:

нехватка кадров, в частности, экскурсовода и технического персонала;

не хватает киоска с буклетами и информацией о музее, а также библиотеки;

отсутствие сайта и объективной информации в интернете;

нехватка стеклянных витрин для некоторых экспонатов.

Программа реновации запущена в конце августа. В три охваченных ею музея планируется внедрение модели самообеспечения с привлечением субъектов предпринимательства на условиях государственно-частного партнерства и благотворительных средств. В них также будут внедрены интерактивные технологии — 3D-визуализация и голограммы, QR-коды и электронные гиды на иностранных языках.