Фонд развития культуры и искусства пригласил общественность к выявлению проблем в трех музеях Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в администрации фонда.
С 13 ноября желающие оставить замечание и предложение по решению проблем музеев могут сделать это на официальных страницах фонда в Facebook и Instagram.
В программу реновации музеев входят Музей прикладного искусства Узбекистана, Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого и Дом-музей Ойбека. Фонд запланировал ряд мер для повышения качества предоставляемых услуг и увеличения посещаемости музеев.
«Чтобы учесть все аспекты, требующие изменения, в качестве эксперимента мы просим каждого читателя написать свои замечания и предложения по работе вышеупомянутых музеев, — говорится в сообщении фонда. — Ходите в музеи, изучайте и делитесь в комментариях своими наблюдениями. Каждое мнение важно».
Сотрудники Фонда развития культуры и искусства поделились уже выявленным недочетами.
В Музее прикладного искусства Узбекистана:
- музей не эргономичен, мерчендайзинг не соответствует современным музейным требованиям;
- освещение во многих залах мрачное, не располагающее к просмотру экспонатов;
- отсутствие этикетажа к некоторым экспонатам;
- отсутствие навигации к музею и внутренних указателей с названиями отделов и коллекций.
В Государственном музее искусств имени Савицкого:
- отсутствуют экскурсоводы, владеющие популярными языками;
- в первом корпусе музея нет пандусов и лифта;
- не работает центральное кондиционирование в одном из корпусов, залы охлаждаются стационарными кондиционерами, что неприемлемо для содержания произведений искусства;
- установлена водная противопожарная система, не соответствующая музейным стандартам.
В Доме-музее Ойбека:
- нехватка кадров, в частности, экскурсовода и технического персонала;
- не хватает киоска с буклетами и информацией о музее, а также библиотеки;
- отсутствие сайта и объективной информации в интернете;
- нехватка стеклянных витрин для некоторых экспонатов.
Программа реновации запущена в конце августа. В три охваченных ею музея планируется внедрение модели самообеспечения с привлечением субъектов предпринимательства на условиях государственно-частного партнерства и благотворительных средств. В них также будут внедрены интерактивные технологии — 3D-визуализация и голограммы, QR-коды и электронные гиды на иностранных языках.