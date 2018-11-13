Хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, имеющие или ожидающие товарооборот по итогам отчетного года более 1 млрд сумов, с 1 января 2019 года перейдут на уплату общеустановленных налогов. Государственный налоговый комитет Узбекистана сообщил, что предпринимателям будут направлены уведомления о новой системе налогообложения через персональные кабинеты налоговой службы, по почте или нарочно.

В уведомлении будет показана новая структура налогообложения каждого работающего субъекта:

отчетность по налогам;

исчисление налогов;

сроки выплаты налогов;

использование электронной отчетности и обмен счетов-фактур;

определение надобности наличия бухгалтеров.

После получения уведомления в период до 12 декабря текущего года необходимо пройти регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Регистрацию можно пройти как через персональный кабинет налогоплательщика на сайте ГНК, так и в государственной налоговой инспекции по месту налогового учета.

По вопросам применения норм налогового законодательства можно обращаться в колл-центр ГНК: 71−202−32−82 (короткий номер: 1198).