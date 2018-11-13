Компания Samsung дарит отличную возможность приобрести два продукта по цене одного. С 1 ноября при покупке стиральной машины Samsung QuickDrive покупатель получит телевизор в подарок.





Samsung QuickDrive — это новая модель стиральных машин премиум-класса, которая позволяет экономить время и затраты. Технология QuickDrive сокращает время полноценной работы до 50% и энергопотребление до 20%, а качество стирки при этом не ухудшается. Кроме того, дополнительная дверца AddWash позволяет добавить забытую вещь на любом этапе стирки.





Приятным дополнением к покупке станет телевизор Samsung 32M4000. Эта современная модель с диагональю 32 дюйма подарит удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепрограмм.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно с 1 ноября по 31 декабря приобрести стиральную машину Samsung QuickDrive в одном из магазинов:

cетей MEDIAPARK, GoodZone, Elmakon;

торгового комплекса «Тошкент савдо маркази» (рынок «Абу Сахий»);

технорынка «Флешка» (фабрика «Малика»).

Количество подарков ограничено.

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На правах рекламы.