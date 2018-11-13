Компания Samsung дарит отличную возможность приобрести два продукта по цене одного. С 1 ноября при покупке стиральной машины Samsung QuickDrive покупатель получит телевизор в подарок.
Samsung QuickDrive — это новая модель стиральных машин премиум-класса, которая позволяет экономить время и затраты. Технология QuickDrive сокращает время полноценной работы до 50% и энергопотребление до 20%, а качество стирки при этом не ухудшается. Кроме того, дополнительная дверца AddWash позволяет добавить забытую вещь на любом этапе стирки.
Приятным дополнением к покупке станет телевизор Samsung 32M4000. Эта современная модель с диагональю 32 дюйма подарит удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепрограмм.
Для того чтобы принять участие в акции, нужно с 1 ноября по 31 декабря приобрести стиральную машину Samsung QuickDrive в одном из магазинов:
- cетей MEDIAPARK, GoodZone, Elmakon;
- торгового комплекса «Тошкент савдо маркази» (рынок «Абу Сахий»);
- технорынка «Флешка» (фабрика «Малика»).
Количество подарков ограничено.
Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan
Instagram: @samsunguzbekistan
Telegram: t.me/samsungchanneluzbekistan
На правах рекламы.