13 ноября в третий раз стартовала Программа поддержки молодежных стартап-инициатив, сообщили «Газете.uz» в пресс-офисе ПРООН.

По результатам конкурсного отбора в третьем цикле программы принимают участие 32 стартап-проекта из Ташкента. Отдельно проводится отбор проектов из регионов Узбекистана, для которых будут организованы локальные семинары и мастер-классы — в этом году программа охватывает все регионы страны.

Хотя наиболее популярными остаются проекты в сфере электронной коммерции, услуг по доставке, в этом году развиваются проекты и в сфере онлайн-образования с использованием новых технологий, сельского хозяйства, краудфандинга.

Началом программы стал интенсивный пятидневный семинар, где участники изучат основы запуска стартапа по методологии Lean Startup («бережливый стартап»). После образовательной части молодые предпринимателя перейдут к практической реализации проекта — составят «дорожную карту» развития проекта, создадут прототип и начнут проводить тестовые продажи.

Направлять и консультировать проекты в ходе программы будут трекеры (опытные наставники, отслеживающие развитие команды и консультирующие по вопросам достижения поставленных целей).

На каждом этапе программы для участников будут организованы адресные мастер-классы по вопросам маркетинга, налогообложения, юридическим аспектам ведения бизнеса. Ряд мастер-классов и воркшопов проведут эксперты из России, Южной Кореи, Великобритании и США.

Акцент в этом году будет сделан на оказание технической поддержки участникам. Для этого в качестве тренеров и трекеров привлечены предприниматели с большим опытом в реализации стартапов. В команде экспертов — основатели Paynet, MyTaxi, Robokidz и директор акселерационной программы Startup Factory.

По результатам программы команды-выпускники презентуют свои проекты на Demo Day (день демонстрации), чтобы привлечь заинтересованные организации и инвесторов. Лучшие пять проектов по итогам Demo Day получат денежные средства в виде безвозмездных инвестиций на развитие стартапов.\

Программа реализуется совместным проектом Торгово-промышленной палаты Узбекистан и Программы развития ООН «Совершенствование деловой среды в регионах Узбекистана» в сотрудничестве с Министерством инновационного развития, Союзом молодежи и посольством Великобритании в Узбекистане.