В хокимияте Ташкента в субботу прошла встреча руководства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с представителями велосообщества, посвященная вопросам создания в городе полноценной сети велосипедных дорожек.

В первой встрече такого рода участвовали председатель Дептранса Анвар Джураев и сотрудники, ответственные за развитие велоинфраструктуры, от велосообщества — заслуженный тренер Узбекистана по велоспорту Людмила Маркелова, эксперты комитета по спорту общественного совета при хокимияте, общественного совета Госкомспорта и представитель офиса ОБСЕ в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» участники встречи, среди рассмотренных тем были создание рабочей группы для совместной проработки вопросов развития велосети, проведение мероприятий по пропаганде велоспорта, внедрение велишеринга, создание парковочных мест для велосипедов в местах с высокой плотностью населения и другие.

Анвар Джураев заявил, что Дептранс заинтересован в налаживании обратной связи по вопросам развития велоинфраструктуры, в том числе с велосообществом.

Для пропаганды велодвижения в столице намечено проведение разных мероприятий, в том числе велозаездов и фестивалей (подобно недавнему автомотошоу). При необходимости для удобства и безопасности велолюбителей могут закрываться улицы и выделяться территории.

Общественный совет передал департаменту замечания и предложения по существующим в городе велодорожкам. Среди них — оборудование общественного транспорта креплениями для перевозки велосипедов и разрешение провоза велосипедов до утреннего и после вечернего часов пик.

Рассмотрено предложение пригласить в Ташкент зарубежных специалистов при содействии ОБСЕ для разработки концепции развития велоинфраструктуры,

При обсуждении создаваемой велодорожки по улице Шота Руставели говорилось, что ее планируется протянуть от отеля Grand Mir до Южного вокзала и обратно. Было отмечено, что для упорядочения парковки автомобилей планируется ввести запрет на парковку машин «елочкой» (за исключением мест, где это предусмотрено разметкой и знаками).