В столице по инициативе хокимията с 16 по 21 октября проходит «Фестиваль дружбы» под девизом «Ташкент любит тебя». Он объединил мероприятия разной тематики: вечера поэзии и театрального искусства, автомотошоу, художественную выставку и музыкальный фестиваль.

Расписание фестиваля

1) Бродвей. «Творческие вечера» (до 21 октября, 11:00—23:00 );

2) Парковка Алайского рынка. «Автомотошоу» (до 20 октября, 15:00—23:00 );





Выступление байкеров в рамках автомотошоу 18 октября.

3) Площадка перед театром Навои. «Вечера театрального искусства» (до 21 октября, 18:00—22:00 );

4) Площадка перед Алайским рынком. «1001 прилавок» (до 21 октября, 11:00—23:00 );

5) Площадка перед дворцом «Истиклол». Концерт (до 20 октября, 18:00—22:00 );

6) Central Park. Музыкальный фестиваль (21 октября, 18:00—23:00 );