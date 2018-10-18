В столице по инициативе хокимията с 16 по 21 октября проходит «Фестиваль дружбы» под девизом «Ташкент любит тебя». Он объединил мероприятия разной тематики: вечера поэзии и театрального искусства, автомотошоу, художественную выставку и музыкальный фестиваль.
Расписание фестиваля
1) Бродвей. «Творческие вечера» (до 21 октября,
2) Парковка Алайского рынка. «Автомотошоу» (до 20 октября,
Выступление байкеров в рамках автомотошоу 18 октября.
3) Площадка перед театром Навои. «Вечера театрального искусства» (до 21 октября,
4) Площадка перед Алайским рынком. «1001 прилавок» (до 21 октября,
5) Площадка перед дворцом «Истиклол». Концерт (до 20 октября,
6) Central Park. Музыкальный фестиваль (21 октября,
7) Площадь Пушкина. «Поэтические вечера» (до 20 октября,