В одном из крупнейших районов Ташкента начато строительство жилого 9-этажного комплекса Marvarid. Новый проект расположен на 15 квартале Юнусабадского района.

Компания Osiyo Stroy занимается возведением нового жилья с учетом всего накопленного опыта строительства. Компания основательно подходит к организации пространства, начиная с продуманных планировок квартир для комфортного проживания и заканчивая концептуальным оформлением территории комплекса.


Жилой комплекс Marvarid строится из наиболее экологичного материала — керамического кирпича по монолитно-каркасной технологии. Из лоджии каждой квартиры будет открываться потрясающий вид на Ташкент.

Расстояние от жилых домов до общественных зданий рассчитывается с учетом максимального удобства для жителей. В непосредственной близости от комплекса находятся несколько детских садов, школ и лицеев, поликлиника и магазины. Безопасность жителей обеспечивает огороженная территория с парковкой, соответствующая европейским стандартам детская площадка и система видеонаблюдения.


Варианты квартир:

  • 1-комнатные и 2-комнатные: от 49,9 до 124,9 кв. м;
  • 3-комнатные: от 97,9 до 116,6 кв. м;
  • 4-комнатные: от 116,6 до 124,9 кв. м.
  • 5-комнатные: от 172,7 до 239,6 кв. м;


В жилом комплексе будут сделаны:

  • межкомнатные перегородки;
  • черновая штукатурка;
  • пластиковые рамы;
  • прочная металлическая входная дверь;
  • автономное отопление;
  • бесперебойное электроснабжение;
  • охраняемая территория.


Osiyo Stroy считает, что людям важно жить в эстетической среде, а современное жилье должно быть красивым и функциональным. Комфорт жилья создается не за счет дорогостоящих квадратных метров, а благодаря тщательно спланированному пространству. Различные варианты планировок позволят выбрать именно ту площадь квартиры, которая необходима.


Стоимость квартир на старте продаж — от 5,74 млн сумов за квадратный метр.

Бронирование квартир уже открыто. Есть возможность подобрать наиболее интересные и выгодные варианты.

Забронировать квартиру можно в офисе продаж по адресу: Шайхонтохурский р-н, ул. Карасарайская, 7.

Телефон для справок: (+998) 99−700−00−05.

На правах рекламы.