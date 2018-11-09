В одном из крупнейших районов Ташкента начато строительство жилого 9-этажного комплекса Marvarid. Новый проект расположен на 15 квартале Юнусабадского района.
Компания Osiyo Stroy занимается возведением нового жилья с учетом всего накопленного опыта строительства. Компания основательно подходит к организации пространства, начиная с продуманных планировок квартир для комфортного проживания и заканчивая концептуальным оформлением территории комплекса.
Жилой комплекс Marvarid строится из наиболее экологичного материала — керамического кирпича по монолитно-каркасной технологии. Из лоджии каждой квартиры будет открываться потрясающий вид на Ташкент.
Расстояние от жилых домов до общественных зданий рассчитывается с учетом максимального удобства для жителей. В непосредственной близости от комплекса находятся несколько детских садов, школ и лицеев, поликлиника и магазины. Безопасность жителей обеспечивает огороженная территория с парковкой, соответствующая европейским стандартам детская площадка и система видеонаблюдения.
Варианты квартир:
- 1-комнатные и 2-комнатные: от 49,9 до 124,9 кв. м;
- 3-комнатные: от 97,9 до 116,6 кв. м;
- 4-комнатные: от 116,6 до 124,9 кв. м.
- 5-комнатные: от 172,7 до 239,6 кв. м;
В жилом комплексе будут сделаны:
- межкомнатные перегородки;
- черновая штукатурка;
- пластиковые рамы;
- прочная металлическая входная дверь;
- автономное отопление;
- бесперебойное электроснабжение;
- охраняемая территория.
Osiyo Stroy считает, что людям важно жить в эстетической среде, а современное жилье должно быть красивым и функциональным. Комфорт жилья создается не за счет дорогостоящих квадратных метров, а благодаря тщательно спланированному пространству. Различные варианты планировок позволят выбрать именно ту площадь квартиры, которая необходима.
Стоимость квартир на старте продаж — от 5,74 млн сумов за квадратный метр.
Бронирование квартир уже открыто. Есть возможность подобрать наиболее интересные и выгодные варианты.
Забронировать квартиру можно в офисе продаж по адресу: Шайхонтохурский р-н, ул. Карасарайская, 7.
Телефон для справок: (+998) 99−700−00−05.
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