С 15 ноября в Узбекистане в среднем в 1,5 раза повышаются цены на автобензин и дизельное топливо, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. На нескольких автозаправочных станциях столицы подтвердили, что готовятся к повышению цен с полуночи.

Новые цены утверждены постановлением Кабинета Министров от 14 ноября. Называется оно «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами». Из документа следует, что в этот же день было подписано постановление Президента «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для злоупотреблений и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» (на момент публикации новости постановление в интернете не опубликовано). Целесообразность повышения также обосновывается ростом мировых цен на топливно-энергетические ресурсы.

Новая розничная цена на автобензин Аи-80 составляет 3800 сумов за литр (рост — 35,7%), Аи-91 — 4300 сумов (+43,3%), дизтопливо — 4100 сумов (+72,6%) и дизтопливо ЭКО — 4200 сумов (+71%).

Постановлением установлено, что бензин марок Аи-92, -93, -95 и -98 (в настоящее время на заправках отсутствуют) и дизтопливо, соответствующие европейскому качеству и стандартам, завозимые по импорту и полученные от переработки импортного (давальческого) сырья, реализуются по свободным коммерческим ценам через АЗС, перечень которых определяет правительство.

С 15 ноября сумма выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина отдельным категориям лиц, определенных законодательством, установлена в размере 63,4 тысячи сумов.

В постановлении также сообщается, что с 1 апреля 2018 года на 10% будет повышены цены на природный газ и на 12% — на электроэнергию.



Предыдущее повышение цен имело место чуть более года назад — в конце октября 2016 года. Цены тогда увеличились в среднем на треть, с обоснованием необходимости «исправления сложившейся ситуации и пресечения незаконных действий некоторых граждан».

Как и ранее, изменение цен заранее нигде не анонсировалось. Вечером во вторник в социальных сетях появились фотографии правительственного постановления. Днем ранее по государственному телеканалу «Узбекистан 24» был показан сюжет о катастрофическом дефиците бензина в областях Узбекистана и продаже топлива спекулянтами на улицах.

Заместитель председателя правления компании «Узнефтмахсулот» Адхамжон Исомов 14 ноября, отвечая на вопрос интернет-издания «Дарё», сообщил, что текущая стоимость автомобильного топлива не покрывает расходы на его поставку населению, особенно с учетом девальвации национальной валюты.

Отметим, что на сайте «Узнефтмахсулот» одна из последних новостей озаглавлена «Жаҳонда нефть нархлари пасаймоқда» («Цены на нефть в мире снижаются»).