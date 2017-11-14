С 15 ноября в Узбекистане в среднем в 1,5 раза повышаются цены на автобензин и дизельное топливо, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. На нескольких автозаправочных станциях столицы подтвердили, что готовятся к повышению цен с полуночи.
Новые цены утверждены постановлением Кабинета Министров от 14 ноября. Называется оно «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами». Из документа следует, что в этот же день было подписано постановление Президента «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для злоупотреблений и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» (на момент публикации новости постановление в интернете не опубликовано). Целесообразность повышения также обосновывается ростом мировых цен на топливно-энергетические ресурсы.
Новая розничная цена на автобензин Аи-80 составляет 3800 сумов за литр (рост — 35,7%), Аи-91 — 4300 сумов (+43,3%), дизтопливо — 4100 сумов (+72,6%) и дизтопливо ЭКО — 4200 сумов (+71%).
Постановлением установлено, что бензин марок Аи-92, -93, -95 и -98 (в настоящее время на заправках отсутствуют) и дизтопливо, соответствующие европейскому качеству и стандартам, завозимые по импорту и полученные от переработки импортного (давальческого) сырья, реализуются по свободным коммерческим ценам через АЗС, перечень которых определяет правительство.
С 15 ноября сумма выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина отдельным категориям лиц, определенных законодательством, установлена в размере 63,4 тысячи сумов.
В постановлении также сообщается, что с 1 апреля 2018 года на 10% будет повышены цены на природный газ и на 12% — на электроэнергию.
Предыдущее повышение цен имело место чуть более года назад — в конце октября 2016 года. Цены тогда увеличились в среднем на треть, с обоснованием необходимости «исправления сложившейся ситуации и пресечения незаконных действий некоторых граждан».
Как и ранее, изменение цен заранее нигде не анонсировалось. Вечером во вторник в социальных сетях появились фотографии правительственного постановления. Днем ранее по государственному телеканалу «Узбекистан 24» был показан сюжет о катастрофическом дефиците бензина в областях Узбекистана и продаже топлива спекулянтами на улицах.
Заместитель председателя правления компании «Узнефтмахсулот» Адхамжон Исомов 14 ноября, отвечая на вопрос интернет-издания «Дарё», сообщил, что текущая стоимость автомобильного топлива не покрывает расходы на его поставку населению, особенно с учетом девальвации национальной валюты.
Отметим, что на сайте «Узнефтмахсулот» одна из последних новостей озаглавлена «Жаҳонда нефть нархлари пасаймоқда» («Цены на нефть в мире снижаются»).
Комментарии
“Поздравляю“ всех Вас! Сейчас цены взлетят и на продукты и на услуги. Только вот с повышением цен на бензин, качество его остаётся низким.
Раньше хоть на 25-35 сум повышалось. А, сейчас на все 1000 сум. Ужас!!!
А, почему на канале my 5 опровергли эту инфу? Кому верить вам или им?
ведь буквально вчера опровергали о слухах что повышений не будет ….?
В областях с рук теперь будут покупать как минимум за 7.000-8.000 сум. Короче, пока литр бензина марки Аи-80 не будет стоить 1$ повышение не остановиться.
А когда повысится качество и будет разнообразие? А то кроме 80-го ничего и нет.
Зарплаты, пенсии не повышались больше года. Цены на продукты, за последний год выросли на 50%. Наш бензин делают из газа, а не из нефти. С чего он должен дорожать на 35,7%. Строится Ташкент сити, открываются дороги, затем закрываются. Ставят забор, через неделю убирают. Вкладывают 70 млн $ на реконструкции одного парка. В областях, нет горячей воды, нет газа. Вода подается час два в день. В столице-отопительный сезон задерживают на месяц. Главная задача государства повышения качества жизни людей, а не обоснованные траты.70-80% населения живет за чертой бедности
Бороться с дефицитом товара путем повышения цен на него? Типа, не все смогут себе позволить и на заправках всегда будет бензин?
На всё повышаются цены. Слава богу, что пенсии и зарплаты не повышаются!
Нет слов! Рады до невозможности..
поздравляем с очередным повышением на все! а зарплата как была так и есть