Комитет женщин Узбекистана получил 3055 обращений с начала работы Центров социальной адаптации женщин в мае. Из этого числа 485 обращений исходили от женщин, пострадавших от семейного насилия, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

Специалисты центров оказали им необходимую помощь для выхода из трудного положения.

На данный момент создано более 130 центров, которые оказывают психологическую, юридическую, социальную и медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия.

По номеру телефона доверия 1146 с момента его создания принято уже около 7000 звонков.

Комитет женщин напомнил: те, кто столкнулся с насилием или стал свидетелем насильственного обращения, могут обращаться за помощью или консультацией по номеру телефона доверия 1146.