Немецкая ATLAS International займется развитием системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

На первом этапе — в 2018—2019 годах — компания вложит 300 млн евро прямых инвестиций во внедрение системы в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Проект одобрен постановлением президента.

Согласно документу, поступления от оплаты штрафов за нарушения ПДД будут распределяться следующим образом: по 20% — в государственный бюджет и в местный бюджет с направлением на развития дорожной инфраструктуры, 10% — на счет Центра информационной безопасности и обеспечения общественного порядка, 25% — во внебюджетный фонд МВД и 25% — на счет инвестора до покрытия инвестиционных расходов. После полного покрытия расходов инвестора эту сумму будет также получать внебюджетный фонд МВД.

В постановлении хокимиятам четырех областей совместно с Государственным комитетом по автодорогам в рамках проекта поручено обеспечить своевременную установку дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств, нанесение долговечной дорожной разметки, реализацию строительно-монтажных работ и прокладку линий электропередачи и телекоммуникаций к объектам автоматизированной системы.

В августе представители немецких компаний ATLAS International и Jenoptik Robot посещали Узбекистан для обсуждения инвестиционного проекта по внедрению современных систем обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее представители УБДД ГУВД Ташкента сообщали «Газете.uz», что предлагаемая немецкими компаниями система позволяет автоматически фиксировать не менее семи видов нарушений ПДД. Охватывающая 115 перекрестков Ташкента система фиксации нарушений (запущена в марте 2017 года) автоматически регистрирует только два вида нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости.