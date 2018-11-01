Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности в Узбекистане за шесть месяцев нынешнего года среди лиц в возрасте до 30 лет снизилось более чем на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил директор Института стратегических и международных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Владимир Норов.

В четверг в Ташкенте продолжила свою работу шестая международная конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ». В ней участвуют представители правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ.

«В настоящее время проблема радикализации молодежи является одной из самых опасных и острых и проходит на фоне комплекса нерешенных социальных, культурных и нравственных вопросов во многих государствах мира» — заявил Владимир Норов, выступая на конференции.

Ключевыми причинами усиления среди молодых людей радикальных настроений Владимир Норов назвал недостаток или отсутствие таких ценностей, как статус личности и чувство востребованности в обществе. При этом, отметил он, деструктивные группы используют религиозные, идеологические и националистические инструменты, чтобы стать так называемыми «агентами» перемен, «перспективных» возможностей и целеустремленности для «потерянной» молодежи.

Он привел данные международных экспертов, согласно которым, в рядах религиозно-экстремистских организаций в мире находится около 300 тысячи представителей молодого поколения, не достигших 18 лет.

В частности, данные Брукингского института указывают, что в Twitter может насчитываться до 90 тысяч аккаунтов, которые так или иначе связаны с международной террористической организацией «Исламское государство». Каждый из них имеет по 1000 читателей, значительная часть посетителей этих ресурсов — юноши и девушки.

В результате работы по линии информационной безопасности в 2016—2017 годах удалены либо ограничен доступ к 100 тысячам интернет-ресурсов, содержащим более 4 миллионов информационных материалов террористического и экстремистского характера.

С учетом того, что 60% населения Узбекистана составляет молодежь, которая рассматривается в качестве «стратегического ресурса государства», разработана и реализуется специальная политика в отношении молодых граждан страны, отметил директор ИСМИ.

«Узбекская модель» борьбы с угрозами экстремизма и терроризма привлекает внимание многих зарубежных специалистов", — подчеркнул Норов. В частности, ставка делается «на борьбу за умы» людей, в первую очередь, молодежи путем повышения правовой культуры, духовно-религиозного просветительства. Кроме того, ведется системная работа по социальной реабилитации, возвращению к нормальной жизни тех, кто попал под влияние экстремистских идей и осознал свои ошибки.

Только в 2017 году около 10 тысяч молодых людей, чьи родители попали под влияние религиозно-экстремистских течений, были трудоустроены.

Директор института напомнил, что в сентябре 2017 года в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что обеспечение условий для самореализации молодежи создаст заслон на пути распространения «вируса» идеологии насилия.

В этой связи глава государства предложил разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи и принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность».

«Согласно экспертным оценкам, данный политический курс Узбекистана закладывает основы важного и беспрецедентно нового направления и модели для мусульманского мира — идеи „просвещенного ислама“», — резюмировал Владимир Норов.