Больше половины терактов, осуществленных в нынешнем году, произошли в Афганистане, заявил 31 октября генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

Международная конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ» проходит в Ташкенте с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ.

«Более половины нападений (в этом году — ред.) были осуществлены талибами в многострадальном Афганистане и боевиками так называемого „Исламского государства“», — сообщил Рашид Алимов на открытии конференции.

Ссылаясь на оценку международных экспертов, он отметил, что всего за девять месяцев года в мире произошло 1550 террористических актов.

«Это больше, чем пять терактов в день», — добавил Рашид Алимов. При этом 40% из общего числа терактов были совершены с применением стрелкового оружия и взрывчатых веществ, 24% — с использование автомобильных бомб.

Генсек ШОС отметил, что РАТС удалось создать востребованную платформу для ежегодной сверки часов компетентных органов стран ШОС и заинтересованных партнеров. «Делается все возможное для того, чтобы гражданам государствам-членам ШОС обеспечить нормальную спокойную жизнь», — добавил Алимов.

Он подчеркнул, что «ШОС будет последовательно и неуклонно расширять антитеррористическое сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями, в частности, с Контртеррористическим управлением и другими структурами, а также с международными организациями».