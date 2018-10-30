29 октября на автодороге «Наманган-Чартак» на территории Чартакского района Наманганской области опрокинулся автобус Isuzu с 15 пассажирами, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Авария произошла из-за лопнувшей передней левой рессоры, после чего автобус столкнулся с бетонным ограждением на краю дороги и опрокинулся на бок.

В результате происшествия пострадали три пассажира, один из которых госпитализирован, а двоим оказана первая медицинская помощь. Еще 12 пассажиров были осмотрены врачами на месте происшествия.