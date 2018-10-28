ГУВД Ташкента назначило служебную проверку в отношении сотрудников ДПС, преследовавших автомобиль Lacetti, который разбился на большой скорости. Об этом сообщается на сайте управления.

Инцидент произошел примерно в 2:00 28 октября. Водитель легкового автомобиля, двигаясь с превышением скорости, ранее не подчинившись требованию инспектора ДПС остановиться и пытаясь скрыться, на перекрестке улиц Алмазар и Ислама Каримова на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобетоносмеситель HOWO.

В результате аварии Lacetti разорвало на части. Водитель, 29-летний Журабек А., с телесными повреждениями доставлен в больницу. Пассажир, 26-летний Шахбоз Х., от полученных травм скончался на месте.

На распространенной очевидцами видеозаписи видно, как машина ГУВД, не остановившись, проезжает место ДТП. Она ли преследовала разбившийся автомобиль, неизвестно.

В сообщении ГУВД отмечается, что водитель разбившейся машины не имел водительских прав, т. к. в апреле решением суда был лишен права управлять транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения сроком на 1,5 года.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). В ходе следствия будут установлены причины ДТП и мотивы, побудившие водителя превысить скорость.