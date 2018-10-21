Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в городе Амритсар штата Пенджаб. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Глава государства передал слова сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным РИА Новости, в пятницу вечером поезд врезался в толпу людей неподалеку от Амритсара. Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь индуистского праздника Дашахры.

В момент трагедии на путях, предположительно, находились около 700 человек. По последним данным, в результате трагедии погиб 61 человек, свыше 70 получили ранения.