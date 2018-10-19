В резиденции Куксарой 19 октября проходят основные мероприятия в рамках государственного визита президента России, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели переговоры в узком формате.

Президент Узбекистана отметил, что отношения между Узбекистаном и Россией за последние два года еще больше укрепились. Он выразил признательность за установление и торжественное открытие в Москве памятника первому президенту Исламу Каримову.

«Россия — стратегический партнер Узбекистана. Совместными усилиями наше партнерство вышло на качественно новый уровень и динамично развивается

по всем направлениям, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Только за последний год состоялось более 80 визитов на высоком уровне. Товарооборот с начала года вырос на 30%».

Он отметил, что впервые проходят Форум межрегионального сотрудничества, узбекско-российский медиа-форум и образовательный форум с участием 80 руководителей ведущих российских вузов.

Глава государства также отметил, что запускается еще один стратегический проект — строительство первой в Узбекистане атомной электростанции.

«И это только ряд примеров того „прорыва“, который достигнут за последнее время. Уверен, что ваш государственный визит придаст мощный импульс отношениям Узбекистана и России», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Владимир Путин выразил главе государства признательность за приглашение и отметил, что Узбекистан является надежным союзником и стратегическим партнером России. Глава России подчеркнул, что после прошлогоднего государственного визита президента в Россию двусторонние контакты во всех областях «основательно изменились к лучшему», а также выразил готовность России и дальше развивать отношения.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения сотрудничества, реализации проектов и программ в различных областях, состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам.