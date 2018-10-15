Врачи из Турции — гинеколог Али Энвер Курт и онколог Тайфун Ханджылар — посетят Узбекистан и проведут бесплатные осмотры. Об этом «Газете.uz» сообщили в турецкой компании Remed Health, организующей визит медицинских специалистов.

Доктор Али Энвер Курт, специалист по лечению бесплодия и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), проведет двухдневные консультации 19 и 20 ноября в клинике Clinic Pro.

Али Энвер Курт окончил медицинский факультет Стамбульского университета Джеррахпаша, работает в области ЭКО, бесплодия, репродуктивной эндокринологии, ведения беременности и родов около 30 лет.

Доктор Тайфун Ханджылар будет вести прием в клинике Clinic Pro 21−22 ноября. Он специализируется на радиационной онкологии, в том числе радиохирургии опухолей легких, молочной железы, предстательной железы, головы и шеи и других труднодоступных видов опухолей.

В 1987 году окончил медицинский факультет Джеррахпаша Стамбульского университета. Является преподавателем университета Окан в Турции.

Remed Health — медицинская туристическая компания. Ее представители посетили Узбекистан в августе, организовав бесплатные консультации гинеколога Али Энвера Курта. Турецкий специалист за четыре дня в Ташкенте и Самарканде осмотрел и диагностировал более 200 пациентов, предоставив им план лечения.

Чтобы попасть на прием к турецким специалистам, нужно зарегистрироваться на сайте Remed Health.