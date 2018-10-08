Заместитель хокима Хивы по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства О. Ш. задержан при получении взятки в 2000 долларов, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Хорезмского областного УВД.

Чиновник обвиняется в вымогании взятки у гражданина А. З. за выделение земельной площади площадью 0,1 га для строительства цеха по переработке и сушке продуктов сельского хозяйства и склада для их хранения.

В рамках оперативных мероприятий Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Следственного департамента при МВД 6 октября замхокима был задержан при получении 2000 долларов через сотрудника отдела Службы землеустройства и кадастра недвижимости Хивы.

В отношении О. Ш. возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства) Уголовного кодекса Узбекистана. Органы прокуратуры ведут следственные мероприятия.