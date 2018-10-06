Руководителям и сотрудникам компании «Тошшахартрансхизмат» и автобусных парков столицы по пятницам запрещено пользоваться служебными автомобилями, вместо них они в течение дня должны пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается на сайте компании.

В другие дни недели руководителям также предписано по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. Это должно помочь им почувствовать настроение пассажиров и на себе испытать проблемы, которые вызывают недовольство пользователей общественного транспорта.

Каждый руководитель таким образом сможет лично наблюдать происходящее в автобусах, замечать имеющиеся проблемы, что, как ожидается, изменит их отношение к организации работы и повысит требовательность и ответственность.

Руководители «Тошшахартрансхизмат» будут обращать внимание на состояние автобусов и их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, внешний вид водителей и кондукторов и их отношение к пассажирам, соблюдение правил дорожного движения, интервала движения и другие аспекты. По результатам наблюдений будут разрабатываться мероприятия по устранению недостатков.

Еще один момент, на который обращает внимание компания, — сокращение пользования служебными автомобилями позволит снизить количество транспорта на улицах города и загрязнение воздуха.