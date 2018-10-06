Руководителям и сотрудникам компании «Тошшахартрансхизмат» и автобусных парков столицы по пятницам запрещено пользоваться служебными автомобилями, вместо них они в течение дня должны пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается на сайте компании.
В другие дни недели руководителям также предписано по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту. Это должно помочь им почувствовать настроение пассажиров и на себе испытать проблемы, которые вызывают недовольство пользователей общественного транспорта.
Каждый руководитель таким образом сможет лично наблюдать происходящее в автобусах, замечать имеющиеся проблемы, что, как ожидается, изменит их отношение к организации работы и повысит требовательность и ответственность.
Руководители «Тошшахартрансхизмат» будут обращать внимание на состояние автобусов и их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, внешний вид водителей и кондукторов и их отношение к пассажирам, соблюдение правил дорожного движения, интервала движения и другие аспекты. По результатам наблюдений будут разрабатываться мероприятия по устранению недостатков.
Еще один момент, на который обращает внимание компания, — сокращение пользования служебными автомобилями позволит снизить количество транспорта на улицах города и загрязнение воздуха.
al jarcov
Рекомендую в час пик скотовозку номер 18
dim dimov
Звучит как наказание))). Во всем должен быть бизнес. Нельзя допускать дотации и преференции, иначе на выходе воровство и коррупция. Мы никак не совсем- мы идем в здоровое будущее, без плановой экономики и дотаций (плохой опыт такой экономики у нас уже был, при СССР и после..) или мы гипер-пупер активно раздаем льготы, делаем массовые (не адресные) раздачи льгот.
A Abidzhanov
Пусть научат водителей ездить по правилам и соблюдать этику вождения
Baxtiyor Esanov
Это хорошее решение. Можно и в понедельник чтобы руководство ездила на городском транспорте. После выходных пусть они чувствуют хорошо себя среди населения.
Радмир Хабибулин
Йеееееееесссс!!! Сколько раз и я, и вы желали -- особенно собственно в автобусе -- если не начальству Гортранса, то хотя бы их семьям хотя бы 1-2 недельки “помытариться“ на нашем общ. транспорте? Мечты сбываются!
Евгений Маркин
Давно пора. Пускай сами почувствуют и увидят как работает их детище
Равшан Г.Р.
по пятницам раз в неделю автобусы будут ездить как часы?
Aider Djeparov
Ух ты значит по пятницам некоторые автобусы будут выходить на рейс в нужном количестве и с удовлетворительным интервалом в утренние и вечерние часы. Пожалуйста кто нибудь из руководителей езжайте на 77 автобусе. Хоть раз в неделю буду вовремя домой приезжать.
Лола Мансурова
Очень хорошее и интересное решение! Может быть после этого и будет порядок в автобусах. Невозможно уже на них ездить из-за медленной скорости и многие люди из-за халтурного отношения водителей опаздывают на работу, учёбу, и т.д.
Юлдаш Расулов
Наконец то свершилось. Давно надо было так сделать а особенно летом. И пусть увидеть руководство как кондуктора впихивает пассажиров в уже заполненный автобус.