5 октября в Паралимпийской деревне III летних Параазиатских игр в Джакарте прошла церемония поднятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





В торжественном мероприятии приняли участие представители Национальной паралимпийской ассоциации, тренеры и спортсмены.





Мэр олимпийской деревни Рафик Хаким Радинал и представители Национальной паралимпийской ассоциации обменялись памятными подарками.





III летние Параазиатские игры пройдут в Джакарте с 6 по 13 октября. Узбекистан впервые в истории представят 54 паралимпийца, которые выступят в пяти спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, дзюдо, стрельба, плавание и легкая атлетика.



