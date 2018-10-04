Домашний уют как никогда необходим осенью. Наступает пора побаловать себя приятными покупками, создавать тепло и комфорт у домашнего очага. Сеньориты радуют вкусными и изысканными блюдами своих сеньоров. Сеть магазинов Senor & Senorita поможет сэкономить при покупке всего нужного для дома, близких и семьи.

Специально для своих покупателей с 5 по 7 октября магазины Senor & Senorita запускают акцию со скидками до 50% на всю продукцию.





К примеру, набор кухонной посуды с мраморной поверхностью от швейцарского бренда Royalty Line, состоящий из 10 предметов среди которых три кастрюли и ковш с крышками и две сковородки. Его обычная стоимость — 1,89 млн сумов, а в дни акции посуду можно приобрести за 945 тысяч сумов.





Комплект односпального постельного белья от всемирно известного бренда Karaca Home, в комплект которого входят пододеяльник (160×220), простыня (180×240) и наволочка (50×70) стоит 629 тысяч сумов. Во время акции его можно приобрести за 314,5 тысячи сумов.

Скидки распространяются на всю продукцию следующих брендов: Karaca, Joseph Joseph, Karaca Home, Korkmaz, Sarev (Sarar), Trudeau, Hisar, Penelope, Pepper Home, Millefiori, Voluspa, Rasasi, Sydney Baby, Avci.

Senor & Senorita — это больше, чем сеть магазинов. Это мягкость, которую можно почувствовать, приятные ароматы, наполняющие дом, соответствующее качество, хорошая репутация, забота в каждом стежке текстиля, дизайне фарфора и функционале детали.

Золотая пора скидок — это возможность полюбить свой дом еще больше с Senor & Senorita.

Режим работы всех магазинов в период акции: с 10:00 до 22:00.

Отслеживать скидки и предложения можно на страницах в соц.сетях, а также подписавшись на Telegram-канал.

Facebook: fb.com/senorandsenorita

Instagram: @senorandsenorita

Telegram-канал: t.me/senorandsenorita

Адреса магазинов:

Магазин №1: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Магазин №2: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули, 105А, ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2-й этаж.

Магазин №3: Чиланзарский р-н, кв-л Ц, ул. Катартал, 28, ТРЦ Атлас, 2-й этаж.

Телефон службы обслуживания клиентов: (+998) 71−202−77−00.

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