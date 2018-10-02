Министерство народного образования Узбекистана 28 сентября запустило онлайн-платформу по привлечению спонсорских средств в школы MFond.uz. Запуск общественного благотворительного фонда был приурочен к празднованию Дня учителей и наставников (1 октября).

Как сообщает пресс-служба МНО, платформа является инструментом для руководителей школ по привлечению спонсорских средств для развития материально-технической базы образовательных учреждений, которая обеспечит прозрачность и отчетность по использованию привлеченных денег.

Благотворительный фонд учрежден для привлечения дополнительного финансирования для укрепления материально-технической базы общеобразовательных школ, оказания поддержки детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также стимулирования одаренных учеников.

С помощью Mfond доноры — благотворители, родители, бывшие выпускники школ, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, могут оказать спонсорскую помощь школам Узбекистана. Денежные средства можно перечислить через местные или международные платежные системы. Доноры могут перечислить средства как на счет конкретной школы, так и в общий фонд.

Фонд будет направлять аккумулированные средства на развитие школьной инфраструктуры, реализацию социально важных проектов учеников и учителей, оснащение лабораторий, создание «умных» классов и другие проекты.

«В Узбекистане сейчас функционируют около 10 тысяч школ, и 60% из них нуждаются в укреплении материально-технической базы, — сказал Рустам Каримжонов, руководитель проекта. — Только 37% школ в Узбекистане имеют компьютерные классы и всего 7% из них подключены к интернету. Руководство Узбекистана выделяет средства для улучшения инфраструктуры школ. Но для достижения поставленных целей в короткие сроки нам необходимо мобилизовать ресурсы доноров».

«Используя систему народного финансирования, мы хотим улучшить состояние школ и создать комфортные условия для обучения и развития наших детей. Отмечу, что это инструмент для школ. С помощью платформы они могут обеспечить прозрачность и отчетность привлекаемых средств, а также их использования. Система полностью прозрачная. Периодически мы будем публиковать данные о поступивших средствах и о том, как они были использованы», — добавил он.

«Мы призываем всех неравнодушных людей внести свой вклад в образование наших детей и создание лучшего будущего для них», — отметил Рустам Каримжонов.