Число госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в Карши после посещения 27 сентября свадьбы в ресторане «Бахтли оила» составило 74 человека, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Ранее МЧС сообщило о 23 пострадавших.

Двое из 74 госпитализированных на вечер воскресенья выписаны домой. Большинство из общего числа (60 человек) — женщины и девушки, четверо являются несовершеннолетними.

Минздрав организовал специальный штаб в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице. Для посещения домов посетителей свадьбы привлечены 40 специалистов Республиканского центра санэпиднадзора и 108 сотрудников семейных поликлиник.Они выявили 42 человека с признаками заболевания, которые доставлены в больницы.

Изучение, проведенное 30 сентября в ресторане «Бахтли оила», выявило ряд нарушений. В частности, в столовой заведения отсутствуют комнаты для обработки продукции, не хватает холодильников для хранения скоропортящихся продуктов (мяса и мясных, молока и молочных продуктов, кондитерских изделий). В единственной холодильной камере нарушены правила товарного соседства сырых и готовых продуктов.

Столовый инвентарь (столы, разделочные доски, ножи, ведра, кастрюли и т. д. ) не промаркирован. Нет условий для мытья посуды, не соблюдается правило очередности. Сотрудники ресторана не проходили медосмотр и минимальные учебные курсы санитарии.

Выяснилось, что три вида салата для свадебного мероприятия были приготовлены в дома гражданина М. Шукурова, где отсутствуют необходимые для этого условия. В частности, салаты готовились в одной комнате, продукты мылись в одной ванне, сам Шукуров не имел разрешения на этот вид деятельности и не проходил медосмотр. В отношении мужчины заведено административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На него наложен штраф в размере пяти минимальных зарплат (статья 54 КоАО).