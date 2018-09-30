Число госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в Карши после посещения 27 сентября свадьбы в ресторане «Бахтли оила» составило 74 человека, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Ранее МЧС сообщило о 23 пострадавших.
Двое из 74 госпитализированных на вечер воскресенья выписаны домой. Большинство из общего числа (60 человек) — женщины и девушки, четверо являются несовершеннолетними.
Минздрав организовал специальный штаб в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице. Для посещения домов посетителей свадьбы привлечены 40 специалистов Республиканского центра санэпиднадзора и 108 сотрудников семейных поликлиник.Они выявили 42 человека с признаками заболевания, которые доставлены в больницы.
Изучение, проведенное 30 сентября в ресторане «Бахтли оила», выявило ряд нарушений. В частности, в столовой заведения отсутствуют комнаты для обработки продукции, не хватает холодильников для хранения скоропортящихся продуктов (мяса и мясных, молока и молочных продуктов, кондитерских изделий). В единственной холодильной камере нарушены правила товарного соседства сырых и готовых продуктов.
Столовый инвентарь (столы, разделочные доски, ножи, ведра, кастрюли
Выяснилось, что три вида салата для свадебного мероприятия были приготовлены в дома гражданина М. Шукурова, где отсутствуют необходимые для этого условия. В частности, салаты готовились в одной комнате, продукты мылись в одной ванне, сам Шукуров не имел разрешения на этот вид деятельности и не проходил медосмотр. В отношении мужчины заведено административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На него наложен штраф в размере пяти минимальных зарплат (статья 54 КоАО).
Надежда Кирьязи
Пять минималок за причинениеа вреда здоровью 74 человек?! Да здравствует наш суд, самый гуманнвй суд в мире! Потравил кучу народу-5 минималок.