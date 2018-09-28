В хокимияте Ташкента прошла встреча с главами дипломатических миссий, международных организаций и финансовых институтов в формате бизнес-завтрака, посвященная проектам по привлечению инвестиций, инноваций и технологий из-за рубежа. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В приветственной речи исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что в городе наблюдается инвестиционный подъем — вложения частных инвесторов за последние два года увеличилось на 300%, количество предприятий с иностранными инвестициями на сегодня составляет более 4000. За последние полгода зарегистрировано свыше 600 предприятий.





«Мы четко осознаем, что бизнес должен быть взаимовыгодным, каждый инвестор должен с удовольствием работать на нашем рынке, зарабатывать для себя, одновременно способствуя развитию нашей экономики, — заявил и. о. хокима. — Главная задача передо мной как перед мэром создать комфортные условия проживания, работы и отдыха не только для самих ташкентцев, но и для иностранцев и гостей столицы».

Он также напомнил, что еженедельно в хокимияте устраиваются дни открытых дверей для инвесторов, на которых все желающие местные и иностранные предприниматели могут представить проекты.

«В настоящее время администрация столицы разрабатывает инвестиционную концепцию развития Ташкента в разрезе города и всех его районов, в которой будут отражены все приоритетные направления развития нашей столицы», — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

«Сегодня в столице расширяются дороги, развивается общественный транспорт, возобновилось строительство метро. При этом, мы стараемся сохранить исторический облик столицы. В частности, отменена застройка старой городской части столицы. Мы строим новый мегаполис, но не хотим его превратить в безликий город из стекла и бетона», — подчеркнул и. о. хокима.