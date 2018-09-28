Во дворце «Кохи Сомон» в столице Таджикистана Душанбе 28 сентября началось заседание Совета глав государств-участников СНГ, в нем принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщила пресс-служба главы государства, лидеры стран сперва провели переговоры в узком формате.





Выступая на них, Шавкат Мирзиёев отметил, что на фоне происходящих в мире динамичных изменений, усиления глобальных вызовов и угроз СНГ подтверждает свою востребованность, выступая важной платформой для укрепления многопланового сотрудничества.

Как отметил президент, за прошедший год Узбекистан присоединился более чем к 10 органам отраслевого сотрудничества в сферах экономики, энергетики, науки и инноваций и борьбы с преступностью.





На саммите Шавкат Мирзиёев остановился на актуальных и перспективных направлениях расширения многостороннего сотрудничества.

Глава государства подтвердил готовность Узбекистана провести в 2020 году очередное заседание Совета глав государств СНГ.