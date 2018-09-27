Компания Genesys запустила акцию «7/7»: с 1 сентября по 15 октября жители Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской областей и Ташкента получают возможность приобрести квартиры в ЖК «Жангох» со скидкой 7%.

Жители Андижанской, Джиззакской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской областей и Республики Каракалпакстан смогут поучаствовать в акции с 16 октября по 31 ноября.





ЖК «Жангох» — это современный комплекс с практичными зданиями в национальном стиле. Они находятся на второй линии, поэтому до жильцов не доходят шум и пыль с главной дороги. Комплекс состоит из шести блоков, в каждом из которых по 7−8 этажей.

При приобретении квартиры в ЖК «Жангох» будущий хозяин получает:

огороженную территорию с круглосуточным видеонаблюдением;

благоустроенный дворик с фонтаном в центральной части комплекса;

индивидуальное отопление — в каждой квартире установлен собственный котел;

уже проведенные коммуникации: газ, электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода, телефонная линия, интернет и кабельное телевидение. Горячая вода и отопление регулируется самостоятельно благодаря двухконторному котлу, установленному в каждой квартире;

электроснабжение через автономное ТП.

Всего в ЖК «Жангох» 138 квартир:

2-комнатные — от 63,8 кв. м до 69 кв. м;

3-комнатные — от 84,8 кв. м до 100,8 кв. м;

4-комнатные — от 114 кв. м до 151 кв. м.

Купить квартиры можно перечислением и в рассрочку.

Также Genesys рад поздравить участников акции «Счастливый студент». При покупке квартиры до 5 сентября семьям студентов, поступивших в национальный вуз, компания оплачивала первый год обучения. Улмас Алимов и Шахзодбек Аминов — два счастливых обладателя приза. Компания поздравляет ребят с поступлением в Бухарский инженерно-технологический университет, а их семьи с покупкой квартир в ЖК «Жангох».





Компания Genesys поможет с приобретением квартиры мечты.

Телефон: (+998) 71−200−61−16.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.

Ориентир: м-в Ц-15

Сайт: genesys.uz

E-mail: sales@genesys.uz

Facebook: fb.com/genesysdev

Instagram: @genesysdev

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