Компания Genesys запустила акцию «7/7»: с 1 сентября по 15 октября жители Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской областей и Ташкента получают возможность приобрести квартиры в ЖК «Жангох» со скидкой 7%.
Жители Андижанской, Джиззакской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской областей и Республики Каракалпакстан смогут поучаствовать в акции с 16 октября по 31 ноября.
ЖК «Жангох» — это современный комплекс с практичными зданиями в национальном стиле. Они находятся на второй линии, поэтому до жильцов не доходят шум и пыль с главной дороги. Комплекс состоит из шести блоков, в каждом из которых по 7−8 этажей.
При приобретении квартиры в ЖК «Жангох» будущий хозяин получает:
- огороженную территорию с круглосуточным видеонаблюдением;
- благоустроенный дворик с фонтаном в центральной части комплекса;
- индивидуальное отопление — в каждой квартире установлен собственный котел;
- уже проведенные коммуникации: газ, электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода, телефонная линия, интернет и кабельное телевидение. Горячая вода и отопление регулируется самостоятельно благодаря двухконторному котлу, установленному в каждой квартире;
- электроснабжение через автономное ТП.
Всего в ЖК «Жангох» 138 квартир:
- 2-комнатные — от 63,8 кв. м до 69 кв. м;
- 3-комнатные — от 84,8 кв. м до 100,8 кв. м;
- 4-комнатные — от 114 кв. м до 151 кв. м.
Купить квартиры можно перечислением и в рассрочку.
Также Genesys рад поздравить участников акции «Счастливый студент». При покупке квартиры до 5 сентября семьям студентов, поступивших в национальный вуз, компания оплачивала первый год обучения. Улмас Алимов и Шахзодбек Аминов — два счастливых обладателя приза. Компания поздравляет ребят с поступлением в Бухарский инженерно-технологический университет, а их семьи с покупкой квартир в ЖК «Жангох».
Компания Genesys поможет с приобретением квартиры мечты.
Телефон: (+998) 71−200−61−16.
Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.
Ориентир: м-в Ц-15
Сайт: genesys.uz
E-mail: sales@genesys.uz
Facebook: fb.com/genesysdev
Instagram: @genesysdev
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