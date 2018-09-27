Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «О частных агентствах занятости», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Документ направлен на правовую регламентацию деятельности частных агентств занятости — негосударственных организаций, оказывающих услуги по подбору персонала, а также содействию соискателям в трудоустройстве и другие услуги на рынке труда.

Отдельной нормой обозначен механизм содействия частных агентств занятости лицам, ищущим работу за пределами Узбекистана. Эта мера направлена на поддержку и правовую защиту граждан за рубежом. Однако для деятельности по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом потребуется получить соответствующую лицензию.

Лицензия выдается Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана и проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Частному агентству необходимо зарезервировать 50 тысяч долларов в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Минтруда.

Средства фонда будут направлены на оказание правовой и социальной защиты, а также материальной помощи гражданам, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, нарушению трудовых и других прав, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов и средств к существованию в период работы за рубежом.

Председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения на заседании в среду сообщил, что стоимость оказания услуг агентствами будет определена в пределах до 1 МРЗП (184,3 тысяч сумов). Он также заявил, что деятельность частных агентств позволит узнать реальное положение на рынке труда и определить «более точную статистику по безработице».

Министерство занятости и трудовых отношений будет вести реестр частных агентств занятости и контролировать соблюдение ими требований законодательства.