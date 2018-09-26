Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при МИД Узбекистана преобразован в Фонд «Эл-юрт умиди» («Надежда народа») по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров. Указ об этом 25 сентября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Напомним, центр был образован весной вместо Фонда президента «Истеъдод» по организации повышения квалификации, стажировок и обучения стипендиатов за рубежом. «Истеъдод», в свою очередь, был создан летом 2003 года путем объединения Фонда президента «Умид» по поддержке обучения одаренной молодежи за границей и Республиканского фонда «Устоз».

В задачи фонда вошло установление связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях, а также перспективных отраслях экономики, и ведение их электронного реестра, к которому будут иметь доступ кадровые службы государственных органов.

Фонд также будет осуществлять мероприятия по привлечению зарубежных ученых, преподавателей, инженеров и других специалистов, в том числе соотечественников, в сферы образования, здравоохранения, экономики и государственного управления, в особенности в новые, перспективные отрасли.

Кроме того, фонд займется отбором и организацией подготовки по программам магистратуры и докторантуры, а также повышения квалификации и стажировки для перспективных специалистов в сферах образования, здравоохранения, экономики и государственного управления, в том числе педагогов и научных кадров в ведущих образовательных и научных учреждениях развитых стран.

В списке задач также «формирование положительного образа Узбекистана среди соотечественников, работающих в сферах образования, здравоохранения и экономики, сбор, обобщение и доведение до соответствующих организаций их идей и мнений по вопросам развития отраслей экономики и социальной сферы в Республике Узбекистан» и «активное использование потенциала соотечественников в формировании и поддержке положительного имиджа Узбекистана за рубежом».

Стипендиаты фонда, прошедшие обучение, повышение квалификации или стажировку за рубежом, обязаны отработать в течение срока, определенного в договоре, в высшем образовательном или научном учреждении, а также в министерствах, ведомствах и других государственных организациях в Узбекистане.

Нострификация (установления эквивалентности) документов об образовании стипендиатов фонда, в том числе научных степеней докторов наук, будет осуществляться без специальных испытаний.

Фонд разместится в здании компании «Узавтосаноат» на проспекте Амира Темура в Ташкенте.